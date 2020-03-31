Nha Trang: Hàng nghìn người tập trung tắm biển giữa lúc cả nước oằn mình chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh để phòng dịch lây lan. Nhiều công ty, cửa hàng, quán ăn… chấp nhận đóng cửa để chung tay cùng nhà nước chống dịch. Thế nhưng, vẫn có những người dân đang lơ là cảnh giác, thờ ơ với thời cuộc.

Theo thông tin trên Zing, từ đầu đợt dịch đến nay, mỗi ngày trên bãi biển Nha Trang vẫn có hàng nghìn người tắm biển mặc dù trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản hạn chế tập trung đông người từ 0 giờ ngày 28/3. Chưa kể, những người tụ tập trên biển để ăn uống, hát hò hầu như đều không đeo khẩu trang.