Nha Trang: Hàng nghìn người tập trung tắm biển giữa lúc cả nước oằn mình chống dịch Covid-19

Mặc dù chính quyền địa phương đã cảnh báo không tụ tập để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có hàng nghìn người tụ tập tắm biển.
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Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh để phòng dịch lây lan. Nhiều công ty, cửa hàng, quán ăn… chấp nhận đóng cửa để chung tay cùng nhà nước chống dịch. Thế nhưng, vẫn có những người dân đang lơ là cảnh giác, thờ ơ với thời cuộc.
Theo thông tin trên Zing, từ đầu đợt dịch đến nay, mỗi ngày trên bãi biển Nha Trang vẫn có hàng nghìn người tắm biển mặc dù trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản hạn chế tập trung đông người từ 0 giờ ngày 28/3. Chưa kể, những người tụ tập trên biển để ăn uống, hát hò hầu như đều không đeo khẩu trang.
Trước đó, hình ảnh hàng trăm người tụ tập ở bãi giữa sông Hồng cũng gây xôn xao không kém. Theo thông tin trên Dân trí, trong chiều cuối tuần vừa qua, hàng trăm người đã đến khu vực dưới chân cầu Vĩnh Tuy để dã ngoại, chơi thể thao… thậm chí ăn uống theo nhóm. Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để yêu cầu giải tán nhưng một số người vẫn không chịu chấp hành.
Cũng trong dịp cuối tuần vừa rồi, tại bãi biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), hàng trăm người dân vẫn tụ tập chơi thể thao, tắm biển bất chấp việc chính quyền địa phương đã thông báo cấm tụ tập đông người để phòng chống Covid-19. Trong đó có cả người Việt Nam và du khách nước ngoài.
Những hình ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng bức xúc trước hành vi thiếu ý thức của những người này.