Đoạn clip ghi lại hình ảnh các y bác sĩ ôm nhau bật khóc sau khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng có kết quả xét nghiệm âm tính khiến nhiều người xúc động.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta ghi nhận 241 ca nhiễm Covid-19, trong đó 95 ca bình phục, nhiều bệnh nhân khác đã có kết quả âm tính. Mới đây, theo thông tin Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo bệnh nhân 36 đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Được biết bệnh nhân số 36 là người giúp việc trong gia đình bệnh nhân 34, năm nay đã 61 tuổi. Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong số 9 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bình Thuận. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ tại bệnh viện òa khóc sau khi nhận được tin vui khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Hình ảnh các y bác sĩ vui mừng khi nghe tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng có kết quả âm tính với Covid-19 khiến ai cũng xúc động - Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh trong đoạn clip, ngay khi nhận được tin vui này, các y bác sĩ vừa mừng vừa rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy nhau. Được biết, đến thời điểm hiện tại, các y bác sĩ tại bệnh viện đã phải cách ly 1 tháng, đồng thời cũng đồng hành, chữa bệnh cho các bệnh nhân. Hiện tại, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ đã được đền đáp xứng đáng.

Hiện đoạn clip này đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip xúc động này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi vui mừng trước tin vui này đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện.

“Trời ạ, xem mà tự nhiên rơi nước mắt”, L.M bình luận.

“Thật tuyệt vời, yêu quá các anh chị em y bác sĩ đã chiến thắng. Xem clip mà mình thấy vui quá”, Đ.T xúc động.

“Hoan hô các chiến sĩ áo trắng đã chiến thắng”, H.N vui mừng.

Dù chỉ mới vài giờ trôi qua nhưng clip này đã nhận được hơn 6 nghìn bình luận, 10 nghìn lượt chia sẻ và vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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