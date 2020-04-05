Tình hình dịch Covid-19 ngày 5/4: Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới, Mỹ vượt mốc 300.000 ca, bệnh nhi 5 tuổi tử vong tại Anh

Xã hội 05/04/2020 10:46

Tình hình dịch Covid-19 ngày 5/4 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, số ca nhiễm bệnh và tử vong không ngừng tăng lên.

Tính đến sáng nay (5/4), Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Trong số 240 ca dương tính ở nước ta, có hơn 62% có nguồn gốc từ người nước ngoài. Trong khi đó, số ca bệnh ở các nước châu Âu và Mỹ vẫn không ngừng tăng. Theo số liệu của Worldometer vào thời điểm 23 giờ 33 phút ngày 4/4, thế giới có thêm 34.698 ca mắc và 2.137 người tử vong. Sau đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới vào ngày 5/4.

Việt Nam có 240 ca nhiễm, bình phục 90 ca

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Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Tính đến sáng 5/4, Việt Nam đã ghi nhận 240 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 149 ca bệnh đến từ nước ngoài, 91 người lây nhiễm thứ phát, 61 người thuộc ổ dịch nội địa. Hiện tại đã có 90 trường hợp được chữa khỏi bệnh, thêm 39 bệnh nhân khác âm tính với Covid-19 từ 1 đến 2 lần. 4 ca bệnh nặng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có nhiều tiến triển tích cực.

Mỹ có hơn 8.100 ca tử vong

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Hiện tại, Mỹ là nước có số ca nhiễm đứng đầu thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến chiều 4/4 (theo giờ Mỹ), nước này đã có hơn 300.000 trường hợp dương tính với Covid-19 và hơn 8.100 người tử vong. Hiện tại, số lượng người nhiễm bệnh và tử vong tại Mỹ đã vượt xa Trung Quốc.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Mỹ đã khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng thông báo sẽ lấy kinh phí từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế được quốc hội thông qua để trả tiền điều trị Covid-19 cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. 

Anh ghi nhận hơn 700 người tử vong, trong đó có bệnh nhân là trẻ em

Theo thông tin trên VOV, vào ngày 4/4 tại Anh có thêm 709 bệnh nhân tử vong trong đó có 1 bệnh nhi 5 tuổi. Tính đến thời điểm trên, tại Anh đã có 4.313 ca tử vong vì dịch Covid-19. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên đến 42.000 người. 

Tại châu Âu, Anh đang là quốc gia có số nạn nhân tử vong hàng ngày cao thứ 2 chỉ sau Tây Ban Nha. 

Trung Quốc chỉ có thêm 30 ca nhiễm

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Ngày 4/4, tại Trung Quốc chỉ có thêm 30 ca bệnh mới - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào ngày 4/4, Trung Quốc chỉ có thêm 30 ca nhiễm mới, 3 ca tử vong. Tính đến hết ngày hôm qua, nước này đã có 81.669 trường hợp bị nhiễm và 3.329 ca tử vong.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc giảm nhẹ

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Số ca bệnh tại Hàn Quốc cũng đã giảm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày 4/4 Hàn Quốc chỉ có thêm 81 trường hợp nhiễm Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã có 10.237 ca nhiễm nhưng chỉ có 183 bệnh nhân tử vong. Trong số những ca tử vong, hơn một nửa là những bệnh nhân trên 80  tuổi.

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