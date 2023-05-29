Thi thể nam diễn viên mất tích ở Brazil được tìm thấy trong thùng gỗ bốc mùi hôi thối

Thế giới 29/05/2023 04:03

Sau khoảng 4 tháng kể từ khi nam diễn viên Jefferson Machado mất tích, truyền thông Brazil đưa tin đã phát hiện thi thể của anh trong một thùng gỗ chôn sâu hơn 2m.

Ngày 24/5 (giờ địa phương), Tờ Daily Mail của Anh và truyền thông Brazil đưa tin nam diễn viên người Brazil Jefferson Machado (44 tuổi) được phát hiện đã chết trong một thùng gỗ chôn sâu hơn 2 mét sau 4 tháng mất tích.       

Thi thể nam diễn viên mất tích ở Brazil được tìm thấy trong thùng gỗ bốc mùi hôi thối - Ảnh 1
Jefferson Machado mất tích bí ẩn trước khi thi thể của anh được tìm thấy cách đây ít ngày - Ảnh: New York Post

Jefferson Machado mất tích vào tháng 1/2023 ở Rio de Janeiro, Brazil. Mẹ của nam diễn viên nói rằng bà đã có cuộc điện thoại cuối cùng với anh vào ngày 29/1. Vào thời điểm đó, nam diễn viên nói rằng anh sẽ ở nhà một người bạn để phỏng vấn và anh đã gửi một tin nhắn nói rằng 'Con đã làm rơi điện thoại di động xuống sàn và nó bị hỏng nên không thể thực hiện cuộc gọi video'. Ngôi nhà nơi thi thể của nam diễn viên xấu số được tìm thấy sau 4 tháng mất tích được thuê bởi một người đàn ông giấu tên và chủ sở hữu thực sự của tòa nhà này là một người phụ nữ khác.

Thi thể nam diễn viên mất tích ở Brazil được tìm thấy trong thùng gỗ bốc mùi hôi thối - Ảnh 2
Thi thể của nam diễn viên được phát hiện trong một thùng gỗ chôn sâu hơn 2m - Ảnh: New York Post

Theo các phương tiện truyền thông Brazil đưa tin, khi tìm thấy thi thể, người ta phát hiện tay của anh bị trói kèm một sợi dây quấn quanh cổ. Khi tin tức về cái chết bi thảm của anh được lan truyền, ngành công nghiệp giải trí Brazil và hàng ngàng người hâm mộ đã rất đau lòng. Cảnh sát địa phương đang cố gắng xác minh chính xác nguyên nhân cái chết nhưng được biết thi thể đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.       

Sinh ra ở Araranguá, một đô thị thuộc bang Santa Catarina (Brasil), Jefferson Machado bắt đầu theo học ngành báo chí và điện ảnh để trở thành diễn viên vào năm 1997. Trong vai diễn cuối cùng trước khi qua đời, nam diễn viên đã đóng vai một người lính philistine trong tiểu thuyết kịch phẩm “Reis” năm 2022.

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