Theo CNN và New York Times (NYT) đưa tin ngày 9/5 (giờ địa phương), Kouri Richins (33 tuổi), là mẹ 3 con và là nhà văn viết sách thiếu nhi sống ở Park City, Utah, đã bị đưa ra xét xử vì tội giết chồng. Theo tài liệu của tòa án, Richins và chồng cảm thấy đau sau khi họ thưởng thức bữa tối cùng nhau vào ngày lễ tình nhân năm ngoái. Vào thời điểm đó, người chồng may mắn được cứu sống nhưng đến ngày 3 tháng 3 cùng năm, anh được cho là đã uống liều fentanyl và qua đời. Khám nghiệm tử thi tìm thấy fentanyl với liều gây chết người cao gấp 5 lần trong cơ thể người chồng. Nữ nhà văn Richins, tác giả cuốn sách "Are You With Me?" - Ảnh:New York Times Richins cho biết cô có được fentanyl ba ngày trước ngày lễ tình nhân thông qua một người đàn ông tên C.L., người đã bị buộc tội bán ma túy. C.L. được biết là đã nói với cảnh sát rằng Richins đã liên lạc với mình vào khoảng cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 và yêu cầu mua fentanyl. Được biết Richins đã yêu cầu mua liều fentanyl "mạnh như Michael Jackson đã sử dụng" trong khi tìm kiếm fentanyl thông qua phân phối này. Theo báo cáo, chồng của Richins đột ngột qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm ngoái. Một năm sau, Richins xuất bản cuốn sách có tên "Are You With Me?" Cô xuất hiện trên truyền hình và quảng cáo cho cuốn sách dành cho trẻ em: "Tôi muốn an ủi trái tim của đứa con trai đang nhớ người cha đã mất của mình. Tôi hy vọng những đứa trẻ khác sẽ tìm được hạnh phúc. Bố vẫn ở đây, nhưng theo một cách khác". Bìa sách "Are You With Me?" vừa được xuất bản - Ảnh: Amazone Tuy nhiên, vào ngày 8/5, hai tháng sau khi cuốn sách được xuất bản, Richens đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi giết chồng. Bởi họ phát hiện được 5 liều fentanyl gây chết người trong cơ thể của người chồng. Trước đây, Richins đã trực tiếp tường thuật vào ngày chồng cô qua đời. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, cô giải thích: "Sau khi ăn mừng việc kinh doanh môi giới bất động sản thành công, chúng tôi uống rượu vodka và đưa bọn trẻ đi ngủ. Khi tôi trở lại, cơ thể của chồng lạnh cóng". Không ai khác chính Richins là người đã báo cáo với chính quyền vào thời điểm chồng cô qua đời. Kouri Richins cùng người chồng quá cố - Ảnh: Facebook Cô đã được chứng minh là bị sốc cũng như đau buồn trước cái chết đột ngột của chồng. Các nhà điều tra buộc tội Richens tội giết người và các tội danh khác, tin rằng cô đã cho chồng cô uống fentanyl, một loại thuốc giảm đau có chất gây mê mạnh trong 9 năm và tiêm một liều gây chết người ngay trước khi chết. Richins bị bắt giữ vào ngày 8/5 và sẽ ra hầu tòa vào ngày 19 tới. Trong khi đó, cô cũng bị buộc tội tàng trữ ma túy GHB, còn được gọi là "rape drug" (ma túy hiếp dâm).