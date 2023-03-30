Danh tính nghệ sĩ Hàn Quốc qua đời sau tai nạn xe máy ở Đà Lạt

Thế giới 30/03/2023 12:22

Nghệ sĩ Lim Chang-soo được xác nhận là du khách Hàn Quốc đã qua đời trong một vụ tai nạn xe máy tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Vào ngày 28/3, nhạc sĩ Kang Ho-jung đã thông báo về cái chết của nghệ sĩ Lim Chang-soo trên trang cá nhân của mình.

Nhạc sĩ Kang Ho-jeong bày tỏ thương tiếc: "Anh là một người rất tình cảm. Anh luôn nhìn vào mắt những người thân thiết và muốn chia sẻ sự ấm áp với nhau. Anh không phải là người ra đi như thế này. Thật đáng buồn. Anh đừng lo lắng gì nữa và hãy sống thật thoải mái ở bên kia”.

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Nghệ sĩ Lim Chang-soo. Ảnh: Facebook

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/3 tại Đà Lạt, một thành phố nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng. Nghệ sĩ Lim Chang-soo va chạm với cột điện khi đang đi xe máy và được đưa đến bệnh viện đa khoa ngay sau đó nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng. Ông mất ở ở tuổi 54.

Được biết, nghệ sĩ quá cố đã đặt một kỳ nghỉ du lịch tại Đà Lạt từ ngày 22/3 đến ngày 28/3.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Công an nhân dân 

Nghệ sĩ xấu số này đang điều hành một công ty thiết bị âm thanh vì ông không thể chơi guitar do bị thương ở tay.

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Ông chơi guitar trong album thứ 2 của ban nhạc Rock đình đám Hàn Quốc N.EX.T. Ảnh: N.EX.T 

Giới âm nhạc tại Hàn vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước tin tức ra đi của ông. Người hâm mộ cũng bày tỏ lòng thương tiếc đến người nghệ sĩ tài ba này. 

Theo Insight

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Từ khóa:   giới âm nhạc nghệ sĩ guitar tai nạn xe máy

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