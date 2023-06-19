Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bị bình chọn tệ nhất nửa đầu năm 2023

Mới đây, chủ đề "Bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023" trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Weibo.

Trong "Bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023", Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính trở thành phim có thành tích kém nhất. Trùng Tử, do Dương Siêu Việt đảm nhiệm vai nữ chính, cũng bị chê về diễn xuất, nội dung. Nữ diễn viên được đánh giá là không thành công trong việc thử sức với dòng phim chính kịch mới. Công tố là bộ phim chính kịch đầu tiên của mỹ nhân Tân Cương sau khi trở thành ngôi sao 9X hot nhất Trung Quốc. Do đó, tác phẩm này có ý nghĩa khá quan trọng với sự nghiệp của nữ diễn viên. Tuy nhiên, thành tích của phim rất thảm hại. Công tố được chiếu trên hai đài truyền hình Bắc Kinh và Chiết Giang, rating gần chạm đáy. Lượt xem được thống kê trên trang Vân Hợp chỉ khoảng 22 triệu khán giả mỗi ngày, thua phim Hoa nhung của Cúc Tịnh Y hay Sóng sau của Triệu Lộ Tư (khoảng 30 triệu lượt xem/ngày). Thậm chí, phim bị chê có nội dung hời hợt, nhiều tình tiết không được làm rõ, các vụ án lừa đảo qua mạng được giải quyết chóng vánh, chủ yếu là thời lượng phổ biến kiến thức pháp luật khô khan.

Về phía Dương Siêu Việt, cô xuất thân là ca sĩ thần tượng, luôn bị đánh giá kém về diễn xuất. Dương Siêu Việt thường bị chê có cách diễn khoa trương, biểu cảm lố, khiến ngũ quan kém tinh tế. Tuy nhiên, Dương Siêu Việt thường được giao thể hiện vai nữ chính trong các dự án lớn.

Trùng Tử được so sánh với bộ phim đình đám trước đó là Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Cốt truyện của hai phim có nhiều diễn biến tương tự nhau, nhà sản xuất cũng đăng poster gọi phim là "Hoa Thiên Cốt 2.0". Tuy nhiên, Trùng Tử không giúp ích nhiều cho Dương Siêu Việt. Phim bị bị chê kỹ xảo kém chất lượng, nhiều cảnh quay mờ ảo như cảnh trong game. Theo QQ, bộ phim được dàn dựng qua loa, hình ảnh cây cối, động vật đều nhìn giả. Màu phim chói sáng khiến khán giả theo dõi khó chịu. Theo 163, Trùng Tử vốn là dự án được mong chờ, với mức kinh phí đầu tư lớn, được xếp vào nhóm dự án cấp S. Nhưng kết quả khiến người xem thất vọng - từ diễn xuất, kỹ xảo, nội dung, cho đến ngoại hình các nhân vật cũng không được chăm chút. Do đó, phim bị đông đảo người xem bình chọn vào vị trí phim "nát" nhất nửa đầu năm 2023. Ngoài Công tố và Trùng Tử, một số tác phẩm khác nằm trong danh sách gây thất vọng đối với khán giả là Cách chính xác để bắt đầu cuộc sống, Hoan lạc tụng 4, Băng mỏng, Dù gió có thổi, Anh ấy là ai, Xuân khê mộng lý nhân, Đường về, Trường nguyệt tẫn minh... Trong đó, nhiều bộ phim sở hữu dàn diễn viên thực lực, được đầu tư kinh phí lớn nhưng không mang lại hiệu quả tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-ich-le-nhiet-ba-duong-sieu-viet-bi-binh-chon-te-nhat-nua-au-nam-2023-593766.html