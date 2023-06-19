Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bị bình chọn tệ nhất nửa đầu năm 2023

Sao quốc tế 19/06/2023 20:38

Mới đây, chủ đề "Bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023" trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Weibo.

Trong "Bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023", Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính trở thành phim có thành tích kém nhất. Trùng Tử, do Dương Siêu Việt đảm nhiệm vai nữ chính, cũng bị chê về diễn xuất, nội dung. Nữ diễn viên được đánh giá là không thành công trong việc thử sức với dòng phim chính kịch mới. Công tố là bộ phim chính kịch đầu tiên của mỹ nhân Tân Cương sau khi trở thành ngôi sao 9X hot nhất Trung Quốc. Do đó, tác phẩm này có ý nghĩa khá quan trọng với sự nghiệp của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, thành tích của phim rất thảm hại. Công tố được chiếu trên hai đài truyền hình Bắc Kinh và Chiết Giang, rating gần chạm đáy. Lượt xem được thống kê trên trang Vân Hợp chỉ khoảng 22 triệu khán giả mỗi ngày, thua phim Hoa nhung của Cúc Tịnh Y hay Sóng sau của Triệu Lộ Tư (khoảng 30 triệu lượt xem/ngày). Thậm chí, phim bị chê có nội dung hời hợt, nhiều tình tiết không được làm rõ, các vụ án lừa đảo qua mạng được giải quyết chóng vánh, chủ yếu là thời lượng phổ biến kiến thức pháp luật khô khan.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bị bình chọn tệ nhất nửa đầu năm 2023 - Ảnh 1

Về phía Dương Siêu Việt, cô xuất thân là ca sĩ thần tượng, luôn bị đánh giá kém về diễn xuất. Dương Siêu Việt thường bị chê có cách diễn khoa trương, biểu cảm lố, khiến ngũ quan kém tinh tế. Tuy nhiên, Dương Siêu Việt thường được giao thể hiện vai nữ chính trong các dự án lớn.

Trùng Tử được so sánh với bộ phim đình đám trước đó là Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Cốt truyện của hai phim có nhiều diễn biến tương tự nhau, nhà sản xuất cũng đăng poster gọi phim là "Hoa Thiên Cốt 2.0". Tuy nhiên, Trùng Tử không giúp ích nhiều cho Dương Siêu Việt. Phim bị bị chê kỹ xảo kém chất lượng, nhiều cảnh quay mờ ảo như cảnh trong game. Theo QQ, bộ phim được dàn dựng qua loa, hình ảnh cây cối, động vật đều nhìn giả. Màu phim chói sáng khiến khán giả theo dõi khó chịu.

 

Theo 163, Trùng Tử vốn là dự án được mong chờ, với mức kinh phí đầu tư lớn, được xếp vào nhóm dự án cấp S. Nhưng kết quả khiến người xem thất vọng - từ diễn xuất, kỹ xảo, nội dung, cho đến ngoại hình các nhân vật cũng không được chăm chút. Do đó, phim bị đông đảo người xem bình chọn vào vị trí phim "nát" nhất nửa đầu năm 2023.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bị bình chọn tệ nhất nửa đầu năm 2023 - Ảnh 2

Ngoài Công tố và Trùng Tử, một số tác phẩm khác nằm trong danh sách gây thất vọng đối với khán giả là Cách chính xác để bắt đầu cuộc sống, Hoan lạc tụng 4, Băng mỏng, Dù gió có thổi, Anh ấy là ai, Xuân khê mộng lý nhân, Đường về, Trường nguyệt tẫn minh... Trong đó, nhiều bộ phim sở hữu dàn diễn viên thực lực, được đầu tư kinh phí lớn nhưng không mang lại hiệu quả tốt.

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Từ khi "Vùng biển trong mơ ấy" được phát sóng, Tiêu Chiến trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Siêu Việt sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Lý do phim của Tiêu Chiến đạt nhiều thành tích đáng nể, 'vượt xa' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba

Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật?

Rộ tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp trong dự án dân quốc mới, liệu có thành sự thật?

Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình thất bại trong 'Công Tố Tinh Anh', dân tình hết kỳ vọng vào độ 'gánh phim'

Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình thất bại trong 'Công Tố Tinh Anh', dân tình hết kỳ vọng vào độ 'gánh phim'

Quyết tâm chuyển hình trong 'Công Tố Tinh Anh', Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng, nổi ra tranh cãi vì 'quá đẹp'

Quyết tâm chuyển hình trong 'Công Tố Tinh Anh', Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng, nổi ra tranh cãi vì 'quá đẹp'

Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này

Được kỳ vọng nhiều, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây thất vọng ở 'Công tố tinh anh' vì điều này

Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư

Bị chê kĩ năng diễn xuất 'dậm chân tại chỗ', bộ phim 'Công tố' của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu