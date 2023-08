Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt bị bình chọn tệ nhất nửa đầu năm 2023

Trong "Bình chọn các bộ phim dở nhất năm 2023", Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính trở thành phim có thành tích kém nhất. Trùng Tử, do Dương Siêu Việt đảm nhiệm vai nữ chính, cũng bị chê về diễn xuất, nội dung. Nữ diễn viên được đánh giá là không thành công trong việc thử sức với dòng phim chính kịch mới. Công tố là bộ phim chính kịch đầu tiên của mỹ nhân Tân Cương sau khi trở thành ngôi sao 9X hot nhất Trung Quốc. Do đó, tác phẩm này có ý nghĩa khá quan trọng với sự nghiệp của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, thành tích của phim rất thảm hại. Công tố được chiếu trên hai đài truyền hình Bắc Kinh và Chiết Giang, rating gần chạm đáy. Lượt xem được thống kê trên trang Vân Hợp chỉ khoảng 22 triệu khán giả mỗi ngày, thua phim Hoa nhung của Cúc Tịnh Y hay Sóng sau của Triệu Lộ Tư (khoảng 30 triệu lượt xem/ngày). Thậm chí, phim bị chê có nội dung hời hợt, nhiều tình tiết không được làm rõ, các vụ án lừa đảo qua mạng được giải quyết chóng vánh, chủ yếu là thời lượng phổ biến kiến thức pháp luật khô khan.