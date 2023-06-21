Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim'

Sao quốc tế 21/06/2023 09:41

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận phản hồi tích cực khi thử sức với hình ảnh, phong cách mới.

Sohu đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba trông vô cùng gợi cảm và sắc sảo trong bộ ảnh mới. Mặt khác, lối tạo dáng của cô được đánh giá cao. Trong bộ ảnh lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến tạo hình khác lạ với mái tóc xoăn, kiểu trang điểm đậm. Lưu Học Lương - người làm tóc cho nữ diễn viên - chia sẻ kiểu tóc lần này khá dày, tạo cảm giác bồng bềnh nhưng vẫn cá tính.

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba trông vô cùng gợi cảm và sắc sảo trong bộ ảnh mới

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe dáng trong trang phục từ nhà mốt Dior. Các thiết kế giúp nữ diễn viên thể hiện thành công hình tượng thanh lịch mà quyến rũ. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên diện trang phục từ nhà mốt Pháp. Đầu năm 2023, thương hiệu xa xỉ tuyên bố nữ diễn viên là đại sứ của hãng.

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 2
Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên diện trang phục từ nhà mốt Pháp

Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại sứ, Dior đổi ảnh bìa trên các trang mạng xã hội thành ảnh nữ diễn viên. Cô là nữ diễn viên châu Á đầu tiên được hãng đưa lên ảnh bìa. Mặt khác, hình ảnh thanh lịch của Địch Lệ Nhiệt Ba khi diện các thiết kế từ Dior được giới mộ điệu dành lời khen. 

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 3
Hình ảnh gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được không ít lời khen 

Trong bộ ảnh lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về loạt bình luận tích cực khi thể hiện hình ảnh quyến rũ, cổ điển. Trên mạng xã hội xứ tỷ dân, khán giả nhận xét: 'Phong cách này dễ dìm nhan sắc. Tuy nhiên, Nhiệt Ba có khuôn mặt cân được phong cách', 'Bộ ảnh này thực sự đẹp', 'Một diện mạo mới, khá ổn'. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại không ấn tượng với tạo hình lần này của nữ diễn viên. 

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về loạt bình luận tích cực khi thể hiện hình ảnh mới 

Đầu tháng 6/2023 này, Địch Lệ Nhiệt Ba bước sang tuổi 31. Tuy nhiên, sắc vóc của sao phim Tam sinh tam thế được nhận xét không thay đổi nhiều so với thuở đôi mươi. Mỹ nhân vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt nhỏ nhắn mang những đường nét thanh thoát, cuốn hút, phảng phất nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu vốn là đặc trưng của nhiều phụ nữ đến từ Tân Cương. 

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba được khen nức nở khi diện váy đuôi cá đính pha lê của Georges Hobeika khoe vẻ đẹp tựa nữ thần cùng vóc dáng đáng mơ ước

Xuất hiện tại sự kiện hồi cuối tháng 5/2023, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen nức nở khi diện váy đuôi cá đính pha lê của Georges Hobeika khoe vẻ đẹp tựa nữ thần cùng vóc dáng đáng mơ ước. Cô được ví như nàng tiên cá vừa nhô lên từ mặt nước, vào top tìm kiếm thịnh hành trên Weibo. Các bài viết liên quan đến màn xuất hiện của mỹ nhân 9X thu hút hơn 320 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận chỉ trong 1 ngày. 

Nhan sắc gợi cảm, quyến rũ của Địch Lệ Nhiệt Ba ở tuổi 31 khiến dân tình phải 'rụng tim' - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba còn sở hữu vóc dáng nuột nà với đôi chân thon dài quyến rũ

Cùng với nhan sắc kiều diễm, Địch Lệ Nhiệt Ba còn sở hữu vóc dáng nuột nà với đôi chân thon dài quyến rũ. Nữ diễn viên khiến bao cô gái ao ước khi có tấm lưng cánh bướm cùng chiếc cổ thiên nga tạo nên nét thanh mảnh, kiêu sa. Theo Elle, để duy trì sắc vóc đáng mơ ước, sao phim Em là niềm kiêu hãnh của anh phải tuân thủ chế độ ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện. 

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Luôn được ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chê trong phim mới.

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