Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười vì nóng lòng làm điều này khiến sự nghiệp không tiến còn thụt lùi

Sohu đưa tin bộ phim Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chính có thành tích không khả quan. Chỉ số truyền thông như Vlinkage, Datawin hay lượng người xem trên Vân Hợp của phim đều thấp hơn so với tác phẩm Hoa nhung (Cúc Tịnh Y diễn), hay Sóng sau (do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính). Trung bình mỗi ngày, phim của Nhiệt Ba trên Vân Hợp chỉ đạt khoảng 22 triệu lượt xem, trong khi đó, Hoa nhung và Sóng sau đạt trên 30 triệu lượt xem.

Theo Sohu, xét về danh tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt xa hai đồng nghiệp còn lại, tuy nhiên hiệu quả chiếu phim của cô thấp hơn. Do đó, nhiều người mỉa mai mỹ nhân Tân Cương chỉ nên đi thảm đỏ khoe sắc, không thể đóng phim, do kỹ năng diễn xuất kém, không thể gồng gánh tác phẩm.