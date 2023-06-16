Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười vì nóng lòng làm điều này khiến sự nghiệp không tiến còn thụt lùi

Theo Sohu, xét về danh tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt xa hai đồng nghiệp còn lại, tuy nhiên hiệu quả chiếu phim của cô thấp hơn. Do đó, nhiều người mỉa mai mỹ nhân Tân Cương chỉ nên đi thảm đỏ khoe sắc, không thể đóng phim, do kỹ năng diễn xuất kém, không thể gồng gánh tác phẩm.

Sohu đưa tin bộ phim Công tố do Địch Lệ Nhiệt Ba diễn chính có thành tích không khả quan. Chỉ số truyền thông như Vlinkage, Datawin hay lượng người xem trên Vân Hợp của phim đều thấp hơn so với tác phẩm Hoa nhung (Cúc Tịnh Y diễn), hay Sóng sau (do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính). Trung bình mỗi ngày, phim của Nhiệt Ba trên Vân Hợp chỉ đạt khoảng 22 triệu lượt xem, trong khi đó, Hoa nhung và Sóng sau đạt trên 30 triệu lượt xem.

Theo Sohu, Địch Lệ Nhiệt Ba lý giải nhân vật công tố viên là người già dặn, chín chắn, điềm tĩnh và có quyền uy. Do đó, mỹ nhân Tân Cương cố gắng gồng mình để thể hiện sự cứng cỏi trên. Tuy nhiên, điều này khiến cô không thể nhập tâm vào vai diễn một cách tự nhiên. Khán giả cũng dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên đang khoác chiếc áo quá rộng với độ tuổi và diễn xuất của mình.

Sohu phân tích kết quả thất bại của Địch Lệ Nhiệt Ba nằm ở việc cô nóng vội trong quá trình tìm kiếm tác phẩm chính kịch để thử sức, đóng vai không phù hợp. Cô diễn xuất không có sự tiến bộ nhưng lại PR màn thể hiện của mình một cách quá lố.

Mỹ nhân Tân Cương cố gắng gồng mình để thể hiện sự cứng cỏi, chín chắn của nhân vật

Bên cạnh đó, theo Sohu, chuyển mình sang đóng phim chính kịch, không chỉ nằm ở việc thay đổi thể loại, mà nghệ sĩ còn phải có sự tiến bộ về mặt diễn xuất, được khán giả công nhận thực lực. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba áp dụng cách diễn công nghiệp từ phim thần tượng sang Công tố, khiến người xem cảm thấy đây là "bình mới rượu cũ".

Thời gian qua, trong khi các ngôi sao Hoa ngữ thế hệ sau 1995 đang có nhiều phim ảnh nổi bật lên sóng thì Địch Lệ Nhiệt Ba hầu như mất hút. Cộng thêm, cô dính không ít ồn ào về đời tư, điều này dẫn đến tên tuổi của cô phần nào bị ảnh hưởng.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá cao trong tác phẩm mới

Nhiều khán giả cho rằng, vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba ở mảng phim ảnh không còn như trước. Cô không còn được nhà đài và các nền tảng phim ảnh ưu ái. Chính vì thế, việc các bên chần chừ phát sóng phim của cô có khả năng họ chờ đợi những tác phẩm tốt hơn từ các nhà sản xuất khác.

Từng là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật và lượng fan đông đảo, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chiếm được vị thế vững vàng trong làng phim ảnh dù diễn xuất kém. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, mặc dù người đẹp này từng rất được ưu ái nhưng cô mãi bị gắn mác "bình hoa di động" và chưa có phim thực sự bứt phá.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn kém trong việc thể hiện các vai diễn đa dạng

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng, Công tố được xem là niềm hi vọng sẽ đem lại danh tiếng cho nữ diễn viên. Bởi ở phim này, cô "lột xác" với hình ảnh mới trong một bộ phim về đề tài hành động, phá án. Đây là màu phim khác biệt so với những tác phẩm thị trường trước đây của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn kém trong việc thể hiện các vai diễn đa dạng. Khả năng phân tích và xây dựng tính cách nhân vật của mỹ nhân Tân Cương chưa tốt, do đó vai diễn thiếu điểm nhấn. Cô khóc cười đúng lúc, song không mang theo tình cảm, không khiến người xem đồng cảm.