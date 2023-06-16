Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay

Sao quốc tế 16/06/2023 10:06

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba nhí nhảnh đùa với fan khi xuất hiện tại sân bay hôm 14/6.

Theo HK01, "Nữ thần Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba tình cờ gặp gỡ fan tại sân bay. Cô vui vẻ vẫy tay khi được gọi tên, thậm chí còn thân thiện vòng tay chào họ với cử chỉ rất đáng yêu trước khi rời đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba tại sân bay hôm 14/6

Diễn viên xuất hiện tại sân bay với trang phục khỏe khoắn: áo thun ba lỗ kết hợp quần jean rộng. Cô đội mũ lưỡi trai hồng, đeo khẩu trang che kín mặt. Thời trang sân bay giúp ngôi sao Trung Quốc khoe vóc dáng mảnh mai, cao ráo.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 2
Cô nàng nhí nhảnh chào hỏi người hâm mộ 
Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba ở sân bay

Theo Sinchew, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện bận rộn chạy show. Ở tuổi ngoài 30, cô là cái tên hot trong C-biz, được nhiều thương hiệu mời gọi đóng phim và quảng cáo. Sống mũi cao, đôi mắt đẹp là lợi thế của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, diễn xuất của cô ngày càng được đánh giá tích cực.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 4
Phim mới của cô nàng đóng cùng Nhậm Gia Luân nhận được phản hồi tích cực

Theo Sinchew, bộ phim gần đây nhất Địch Lệ Nhiệt Ba đóng nhận được sự chào đón của khán giả là Ngự Giao Ký, đóng cùng Nhậm Gia Luân. Thời điểm vừa ra mắt, phim thu về 11 triệu lượt xem online sau 6 tiếng.

 

Đầu tháng 6/2023, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa bước sang tuổi 31. Tuy nhiên, sắc vóc của sao phim Tam sinh tam thế được nhận xét không thay đổi nhiều so với thuở đôi mươi. Mỹ nhân vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt nhỏ nhắn mang những đường nét thanh thoát, cuốn hút, phảng phất nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu vốn là đặc trưng của nhiều phụ nữ đến từ Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba được khen nức nở khi diện váy đuôi cá đính pha lê khoe vẻ đẹp tựa nữ thần

Xuất hiện tại sự kiện hồi cuối tháng 5/2023, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen nức nở khi diện váy đuôi cá đính pha lê của Georges Hobeika khoe vẻ đẹp tựa nữ thần cùng vóc dáng đáng mơ ước. Cô được ví như nàng tiên cá vừa nhô lên từ mặt nước, vào top tìm kiếm thịnh hành trên Weibo. Các bài viết liên quan đến màn xuất hiện của mỹ nhân 9X thu hút hơn 320 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận chỉ trong 1 ngày. 

 

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay - Ảnh 6
Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố 

Mới đây nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh với bộ phim Công tố. Người đẹp vào vai An Ni - cô gái tốt nghiệp ngành luật với thành tích xuất sắc rồi vào làm tại viện kiểm sát, xử lý nhiều vụ án phức tạp. Diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương được nhận xét “tạm ổn” song cô bị chê không phù hợp với vai công tố viên vì vẻ ngoài quá xinh đẹp. 

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Địch Lệ Nhiệt Ba nóng lòng chuyển sang dòng phim chính kịch nhưng thất bại khi không chọn đúng nhân vật phù hợp và diễn xuất còn hạn chế.

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