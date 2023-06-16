Địch Lệ Nhiệt Ba khiến người hâm mộ 'đổ đứ đừ' vì cử chỉ đáng yêu tại sân bay

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba nhí nhảnh đùa với fan khi xuất hiện tại sân bay hôm 14/6.

Theo HK01, "Nữ thần Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba tình cờ gặp gỡ fan tại sân bay. Cô vui vẻ vẫy tay khi được gọi tên, thậm chí còn thân thiện vòng tay chào họ với cử chỉ rất đáng yêu trước khi rời đi. Địch Lệ Nhiệt Ba tại sân bay hôm 14/6 Diễn viên xuất hiện tại sân bay với trang phục khỏe khoắn: áo thun ba lỗ kết hợp quần jean rộng. Cô đội mũ lưỡi trai hồng, đeo khẩu trang che kín mặt. Thời trang sân bay giúp ngôi sao Trung Quốc khoe vóc dáng mảnh mai, cao ráo.

Cô nàng nhí nhảnh chào hỏi người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba ở sân bay Theo Sinchew, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện bận rộn chạy show. Ở tuổi ngoài 30, cô là cái tên hot trong C-biz, được nhiều thương hiệu mời gọi đóng phim và quảng cáo. Sống mũi cao, đôi mắt đẹp là lợi thế của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, diễn xuất của cô ngày càng được đánh giá tích cực. Phim mới của cô nàng đóng cùng Nhậm Gia Luân nhận được phản hồi tích cực Theo Sinchew, bộ phim gần đây nhất Địch Lệ Nhiệt Ba đóng nhận được sự chào đón của khán giả là Ngự Giao Ký, đóng cùng Nhậm Gia Luân. Thời điểm vừa ra mắt, phim thu về 11 triệu lượt xem online sau 6 tiếng.

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Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cười vì nóng lòng làm điều này khiến sự nghiệp không tiến còn thụt lùi Địch Lệ Nhiệt Ba nóng lòng chuyển sang dòng phim chính kịch nhưng thất bại khi không chọn đúng nhân vật phù hợp và diễn xuất còn hạn chế.

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