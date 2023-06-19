Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp động lòng người nhưng cũng có lúc bị nhận xét là 'tạm chấp nhận được' khiến nhiều người bất ngờ

Luôn được ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị chê trong phim mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là 1 trong những diễn viên được săn đón nhiệt liệt tại "đất nước tỷ dân". Mặc dù diễn xuất còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận cô là người đẹp hiếm có trong showbiz Hoa ngữ. Giới truyền thông và cư dân mạng ca ngợi cô là một trong “Tứ đại mỹ nhân Tân Cương”. Sở hữu nhan sắc động lòng người nhưng bất ngờ mới đây Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê trong phim mới. Mặc dù diễn xuất còn hạn chế nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật rung động lòng người. Bộ phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba mang tên Công Tố đã lên sóng được một khoảng thời gian. Tuy được mong đợi vì là tác phẩm đánh dấu sự chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng bộ phim dường như lại không nhận được nhiều sự tán thưởng của khán giả.

Trong trang phục công tố viên, kiểu tóc buộc gọn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến khán giả phải trầm trồ vì vẻ ngoài xinh đẹp, nghiêm túc nhưng không kém phần hấp dẫn. Thế nhưng điều đáng buồn cười là trong một tình tiết phim, nhân vật phụ đã chỉ đưa ra lời nhận xét qua loa rằng: "Cô là An Ni đúng không? Trông cũng được đấy". Khán giả sau khi xem xong tập phim này cũng phải đặt ra câu hỏi nếu Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được tính là "tạm được" thì nhan sắc phải kiều diễm như thế nào mới có thể gọi là xinh đẹp? Mặc dù chỉ là một câu thoại nhỏ nhưng cũng đủ tạo ra một tình huống dở khóc dở cười trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, mặc dù được đánh giá là có phần tiến bộ ở Ngự Giao Ký, song Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng gây thất vọng khi thể hiện cảnh đau khổ, dằn vặt vô cùng thất bại. Cùng Nhậm Gia Luân, mỹ nhân Tân Cương chiêu đãi khán giả một bữa tiệc "tượng gỗ" đến sượng người, khiến nhiều netizen cảm thấy mất lòng tin. Đến khi hậu trường lộ diện, Địch Lệ Nhiệt Ba càng để lộ nét diễn thảm hại hơn nữa.

Đến khi hậu trường lộ diện, Địch Lệ Nhiệt Ba càng để lộ nét diễn thảm hại hơn nữa. Khác với kì vọng của khán giả, Địch Lệ Nhiệt Ba khóc mà giống như cười, biểu cảm méo mó vô cùng khó nhìn. Ngoài ra khi diễn cảnh đau đớn, cô cũng cho thấy sự vụng về, luộm thuộm, gần như không có chút tiến bộ nào giống với sự tung hô của một số fan. Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê khóc như đang cười. Về danh tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân Trung Quốc giữ vị thế ổn định. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên từ năm 2013. Sau Lý Huệ Trân xinh đẹp - dự án thu hút hơn 7 tỷ lượt xem, tên tuổi của cô lên như diều gặp gió và trở thành tên tuổi hàng đầu. Từ đó đến nay, Nhiệt Ba luôn nằm trong nhóm những đỉnh lưu của làng giải trí Hoa Ngữ. Nếu xét về lưu lượng và tài nguyên thời trang thì có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba dường như không có đối thủ đi tại showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, cô lại là nữ diễn viên chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực. Nếu so với chính các đồng nghiệp ngang hàng hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, mỹ nhân Tân Cương chưa có tác phẩm nào thực sự xứng tầm với những người còn lại. Vị trí đỉnh lưu của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lung lay. Từ đầu sự nghiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba gắn liền với kiểu vai diễn quen thuộc, có tính cách nhí nhảnh, đáng yêu, thường được ví với những mỹ từ như "nữ thần", "búp bê hộp nhạc". Khả năng hóa thân thiếu linh hoạt cũng là điểm yếu của mỹ nhân Tân Cương so với nhiều đồng nghiệp. Đến giờ, Nhiệt Ba vẫn chưa có vai diễn đột phá dù được trao nhiều cơ hội. Cô bị gắn liền với định kiến nổi tiếng nhờ vẻ đẹp kiều diễm hiếm có khó tìm hơn là khả năng thực sự. Được trao nhiều đất diễn, người đẹp càng dễ lộ thiếu sót về năng lực.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại Công Tố Tinh Anh tưởng chừng là tác phẩm để đời nhưng lại trở thành tác phẩm đáng quên trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

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