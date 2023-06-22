Địch Lệ Nhiệt Ba tung loạt ảnh với 2 màu đen trắng cùng loạt biểu cảm ấn tượng

Vừa qua, phòng làm việc Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đăng tải loạt ảnh tạm biệt, chan chứa nhiều cung bậc cảm xúc nhân dịp kỷ niệm chặng hành trình dài nữ diễn viên gắn bó với bộ phim Công Tố Tinh Anh. Mới đây, trong bộ ảnh Không còn xuất hiện lộng lẫy, hoành tráng bên cạnh những bộ cánh lấp lánh, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn cho mình phong cách thời trang tối giản với tông màu basic chủ đạo trong bộ ảnh lần này.

Nữ diễn viên diện bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp

Đáng chú ý, nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh với hàng loạt biểu cảm khiến người xem không thể rời mắt. Bộ ảnh không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh giản dị, thân thuộc của nhân vật nữ kiểm soát viên trong Công Tố Tinh Anh do mỹ nhân họ Địch đảm nhận trước đó. Nhiều người còn cho rằng đây là lời tạm biệt thâm tình mà Nhiệt Ba mong muốn gửi đến An Ni.