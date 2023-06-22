Địch Lệ Nhiệt Ba tung loạt ảnh với 2 màu đen trắng cùng loạt biểu cảm ấn tượng

Địch Lệ Nhiệt Ba diện sơ mi trắng và sơ vin đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.
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Vừa qua, phòng làm việc Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đăng tải loạt ảnh tạm biệt, chan chứa nhiều cung bậc cảm xúc nhân dịp kỷ niệm chặng hành trình dài nữ diễn viên gắn bó với bộ phim Công Tố Tinh Anh. Mới đây, trong bộ ảnh Không còn xuất hiện lộng lẫy, hoành tráng bên cạnh những bộ cánh lấp lánh, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn cho mình phong cách thời trang tối giản với tông màu basic chủ đạo trong bộ ảnh lần này.
Đáng chú ý, nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh với hàng loạt biểu cảm khiến người xem không thể rời mắt. Bộ ảnh không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh giản dị, thân thuộc của nhân vật nữ kiểm soát viên trong Công Tố Tinh Anh do mỹ nhân họ Địch đảm nhận trước đó. Nhiều người còn cho rằng đây là lời tạm biệt thâm tình mà Nhiệt Ba mong muốn gửi đến An Ni.
Theo 163, Địch Lệ Nhiệt Ba không thành công trong việc thử sức với dòng phim chính kịch mới. Công tố là bộ phim chính kịch đầu tiên của mỹ nhân Tân Cương sau khi trở thành ngôi sao 9X hot nhất Trung Quốc. Do đó, tác phẩm này có ý nghĩa khá quan trọng với sự nghiệp của nữ diễn viên.
Tuy nhiên, thành tích của phim rất thảm hại. Công tố được chiếu trên hai đài truyền hình Bắc Kinh và Chiết Giang, rating gần chạm đáy. Lượt xem được thống kê trên trang Vân Hợp chỉ khoảng 22 triệu khán giả mỗi ngày, thua phim Hoa nhung của Cúc Tịnh Y hay Sóng sau của Triệu Lộ Tư (khoảng 30 triệu lượt xem/ngày).
Phim bị chê có nội dung hời hợt, nhiều tình tiết không được làm rõ, các vụ án lừa đảo qua mạng được giải quyết chóng vánh, chủ yếu là thời lượng phổ biến kiến thức pháp luật khô khan. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét không phù hợp với vai trò công tố viên.