Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster, netizen tiếp tục tranh cãi về tạo hình mới của 'đệ nhất mỹ nữ Tân Cương'

Sao quốc tế 21/06/2023 15:45

Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lợi Kiếm Hoa Hồng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán rất hot của Cbiz. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn nên sự nghiệp của nữ diễn viên có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ. Sau những tranh cãi về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster, netizen tiếp tục tranh cãi về tạo hình mới của 'đệ nhất mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán rất hot của Cbiz.

Sau thất bại khi vào vai nữ chính ở Công Tố, nàng mỹ nữ Tân Cương tiếp tục tham gia dự án chính kịch khác là Lợi Kiếm Hoa Hồng hợp tác cùng Kim Thế Giai. Mới đây, trong buổi chiêu thương của Tencent poster phim Lợi Kiếm Hoa Hồng đã chính thức được công bố.

Mới đây, phía nhà sản xuất Lợi Kiếm Hoa Hồng đã tung ra poster chính thức của nam nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai. Có thể thấy, hình ảnh của nàng tiểu hoa 9x gây chú ý lớn. Tạo hình trong Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba đơn giản và có phần nam tính hơn cả trong Công Tố. Cô nàng xuất hiện với mái tóc đen buộc cao đường nét gương mặt sắc sảo.

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster, netizen tiếp tục tranh cãi về tạo hình mới của 'đệ nhất mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 2
Nhà sản xuất Lợi Kiếm Hoa Hồng đã tung ra poster chính thức của nam nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai.

Netizen cho rằng, mái tóc của nữ diễn viên nhìn đơn giản, kém sắc, không phù hợp với gương mặt. Đáng chú ý, công chúng còn khẳng định mái tóc này không mang lại hiệu quả cho vai diễn của Nhiệt Ba.

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster, netizen tiếp tục tranh cãi về tạo hình mới của 'đệ nhất mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 3
Netizen cho rằng, mái tóc của nữ diễn viên nhìn đơn giản, kém sắc, không phù hợp với gương mặt.

Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng góc chụp trong poster này khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên quá thô. Đường nét gương mặt cũng không được ấn tượng như khi tham gia các sự kiện trước đó. 

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster, netizen tiếp tục tranh cãi về tạo hình mới của 'đệ nhất mỹ nữ Tân Cương' - Ảnh 4
Góc chụp trong poster này khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên quá thô

Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim thuộc thể loại hình sự điều tra, đề cập tới nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ. Phim kể về nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô mong muốn được vào đội điều tra ma túy để tìm ra sự thật về cái chết của bạn trai. Từ đây, cô cũng bắt đầu hành trình dấn thân vào những vụ án chống buôn bán người.

Đây là dự án quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. nHiện tại, dự án phim Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Dù phim dở tệ không ai xem nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến Lưu Diệc Phi tụt hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lợi Kiếm Hoa Hồng Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba Lợi Kiếm Hoa Hồng tung poster

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'áp đảo' Lưu Diệc Phi dù rating phim chính kịch chạm đáy

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp động lòng người nhưng cũng có lúc bị nhận xét là 'tạm chấp nhận được' khiến nhiều người bất ngờ

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp động lòng người nhưng cũng có lúc bị nhận xét là 'tạm chấp nhận được' khiến nhiều người bất ngờ

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại

Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắng không thương tiếc vì phát ngôn 'vạ miệng' khi phim mới thất bại

Công Tố Tinh Anh 'flop' thảm nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến Bạch Lộc - Triệu Lộ Tư không thể theo kịp

Công Tố Tinh Anh 'flop' thảm nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khiến Bạch Lộc - Triệu Lộ Tư không thể theo kịp

Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Đẳng cấp top đầu lứa tiểu hoa 90, Dương Tử "vỗ mặt" Địch Lệ Nhiệt Ba

Đụng độ tạo hình, Bạch Lộc bất ngờ 'lấn át' Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

Đụng độ tạo hình, Bạch Lộc bất ngờ 'lấn át' Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 42 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 42 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu