Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lợi Kiếm Hoa Hồng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán rất hot của Cbiz. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn nên sự nghiệp của nữ diễn viên có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ. Sau những tranh cãi về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán rất hot của Cbiz. Sau thất bại khi vào vai nữ chính ở Công Tố, nàng mỹ nữ Tân Cương tiếp tục tham gia dự án chính kịch khác là Lợi Kiếm Hoa Hồng hợp tác cùng Kim Thế Giai. Mới đây, trong buổi chiêu thương của Tencent poster phim Lợi Kiếm Hoa Hồng đã chính thức được công bố.

Mới đây, phía nhà sản xuất Lợi Kiếm Hoa Hồng đã tung ra poster chính thức của nam nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai. Có thể thấy, hình ảnh của nàng tiểu hoa 9x gây chú ý lớn. Tạo hình trong Lợi Kiếm Hoa Hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba đơn giản và có phần nam tính hơn cả trong Công Tố. Cô nàng xuất hiện với mái tóc đen buộc cao đường nét gương mặt sắc sảo. Nhà sản xuất Lợi Kiếm Hoa Hồng đã tung ra poster chính thức của nam nữ chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai. Netizen cho rằng, mái tóc của nữ diễn viên nhìn đơn giản, kém sắc, không phù hợp với gương mặt. Đáng chú ý, công chúng còn khẳng định mái tóc này không mang lại hiệu quả cho vai diễn của Nhiệt Ba.

Netizen cho rằng, mái tóc của nữ diễn viên nhìn đơn giản, kém sắc, không phù hợp với gương mặt. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng góc chụp trong poster này khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên quá thô. Đường nét gương mặt cũng không được ấn tượng như khi tham gia các sự kiện trước đó. Góc chụp trong poster này khiến nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên quá thô Lợi Kiếm Hoa Hồng là bộ phim thuộc thể loại hình sự điều tra, đề cập tới nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ. Phim kể về nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô mong muốn được vào đội điều tra ma túy để tìm ra sự thật về cái chết của bạn trai. Từ đây, cô cũng bắt đầu hành trình dấn thân vào những vụ án chống buôn bán người. Đây là dự án quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. nHiện tại, dự án phim Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

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