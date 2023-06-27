Kĩ năng diễn xuất của Âu Dương Na Na gây tranh cãi khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành

Sao quốc tế 27/06/2023 19:19

Tác phẩm "Vĩnh an mộng" ra mắt trailer, nhận được những đánh giá tiêu cực về diễn xuất cũng như độ ăn ý giữa Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê.

Vào ngày 25/6, QQ đưa tin trailer bộ phim truyền hình cổ trang Vĩnh an mộng, do Âu Dương Na NaTừ Chính Khê đóng chính, nhận nhiều lời nhận xét tiêu cực.

Nhiều người đánh giá rằng Âu Dương Na Na có ngoại hình đẹp nhưng chưa thể hiện được khí chất của nhân vật, không phù hợp để đóng "đệ nhất mỹ nhân thành Trường An". Cụ thể, nữ diễn viên mang nét đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Trong khi đó, nhân vật Thẩm Chân của Vĩnh an mộng lại là người đẹp có vẻ ngoài mềm mại, yếu đuối của vùng sông nước và tính cách mạnh mẽ ẩn giấu bên trong.

Thẩm Chân cũng không có sự trẻ trung, tràn đầy sức sống, thậm chí hơi đanh đá như những gì Âu Dương Na Na thể hiện, bởi nàng rơi vào tình cảnh bị xét nhà diệt tộc, lang bạt khắp nơi, luôn lo lắng sẽ rơi vào âm mưu của những kẻ thèm muốn nhan sắc.

Kĩ năng diễn xuất của Âu Dương Na Na gây tranh cãi khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Ảnh 1Kĩ năng diễn xuất của Âu Dương Na Na gây tranh cãi khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Ảnh 2

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Âu Dương Na Na không hợp tạo hình cổ trang. Khi vào vai mỹ nhân cổ trang, nhan sắc của ngôi sao 10X kém ấn tượng.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Âu Dương Na Na cũng bị nhận xét yếu, không hiểu hoàn cảnh của vai diễn, cũng không thể hiện được nét đặc trưng trong tính cách nhân vật. Trong trailer, có nhiều phân đoạn Âu Dương Na Na thể hiện biểu cảm quá lố, khiến người xem khó chịu.

Kĩ năng diễn xuất của Âu Dương Na Na gây tranh cãi khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Ảnh 3

 

Nguồn tin nhận xét Âu Dương Na Na luôn được khen ngợi là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, tài năng âm nhạc, nhưng mỗi lần đóng phim cô thường nhận lời chê, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Tình cảm của khán giả dành cho ngôi sao 10X giảm sút, nhiều fan mong Âu Dương Na Na không tham gia diễn xuất.

Các dự án trước do Na Na đóng chính như Vâng Thượng tiên sinh, Đại chúa tể, Như nguyệt đều bị chê dở, khiến cô bị xếp vào nhóm diễn viên 10X bất tài.

Kĩ năng diễn xuất của Âu Dương Na Na gây tranh cãi khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành - Ảnh 4

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của Phát Đạt Đích Lệ Tuyến. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận.

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Trong Vụng trộm không thể giấu, hình tượng anh trai Tang Diên được nam diễn viên sinh năm 1996 Mã Bá Khiên thể hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Âu Dương Na Na Từ Chính Khê sao hoa ngữ sao châu á Vĩnh An Mộng

TIN LIÊN QUAN

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Mã Bá Khiên 'lấn át hào quang' của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong 'Vụng trộm không thể giấu'

Châu Tinh Trì ráo riết tuyển chọn diễn viên nữ với tiêu chi 4 tiêu chí quan trọng này

Châu Tinh Trì ráo riết tuyển chọn diễn viên nữ với tiêu chi 4 tiêu chí quan trọng này

Lý do phim 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân 'không như kỳ vọng'

Lý do phim 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân 'không như kỳ vọng'

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Diễn xuất bùng nổ của Bạch Kính Đình trong 'Trường phong độ' khiến dân tình dành 'cơn mưa' lời khen

Diễn xuất bùng nổ của Bạch Kính Đình trong 'Trường phong độ' khiến dân tình dành 'cơn mưa' lời khen

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu