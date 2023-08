Nhiều người đánh giá rằng Âu Dương Na Na có ngoại hình đẹp nhưng chưa thể hiện được khí chất của nhân vật, không phù hợp để đóng "đệ nhất mỹ nhân thành Trường An". Cụ thể, nữ diễn viên mang nét đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Trong khi đó, nhân vật Thẩm Chân của Vĩnh an mộng lại là người đẹp có vẻ ngoài mềm mại, yếu đuối của vùng sông nước và tính cách mạnh mẽ ẩn giấu bên trong.

Vào ngày 25/6, QQ đưa tin trailer bộ phim truyền hình cổ trang Vĩnh an mộng, do Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê đóng chính, nhận nhiều lời nhận xét tiêu cực.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Âu Dương Na Na không hợp tạo hình cổ trang. Khi vào vai mỹ nhân cổ trang, nhan sắc của ngôi sao 10X kém ấn tượng.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Âu Dương Na Na cũng bị nhận xét yếu, không hiểu hoàn cảnh của vai diễn, cũng không thể hiện được nét đặc trưng trong tính cách nhân vật. Trong trailer, có nhiều phân đoạn Âu Dương Na Na thể hiện biểu cảm quá lố, khiến người xem khó chịu.

Nguồn tin nhận xét Âu Dương Na Na luôn được khen ngợi là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, tài năng âm nhạc, nhưng mỗi lần đóng phim cô thường nhận lời chê, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Tình cảm của khán giả dành cho ngôi sao 10X giảm sút, nhiều fan mong Âu Dương Na Na không tham gia diễn xuất.

Các dự án trước do Na Na đóng chính như Vâng Thượng tiên sinh, Đại chúa tể, Như nguyệt đều bị chê dở, khiến cô bị xếp vào nhóm diễn viên 10X bất tài.

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của Phát Đạt Đích Lệ Tuyến. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận.