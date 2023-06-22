Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Sao quốc tế 22/06/2023 16:30

Thời điểm hiện tại, bộ phim 'Trường phong độ' do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, phim cổ trang “Trường phong độ" chỉ sau 41 giờ lên sóng đã có sức hút lớn. Cụ thể, bộ phim do Bạch Kính ĐìnhTống Dật đóng chính lập kỷ lục là phim phá mốc nhiệt độ 10.000 nhanh nhất. Trước đó, một số phim hot như “Gió thổi bán hạ", “Thương lan quyết", “Cuồng phong" cũng chưa thể đạt thành tích này trong 3 ngày đầu.

“Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt nhiệt độ 6.733 trong ngày đầu, ngày thứ 2 là 8.830, ngày thứ 3 lên mức 9.083. “Thương Lan Quyết” do Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đóng chính lần lượt đạt mức nhiệt 3 ngày đầu là 6.291, 8.483 và 8.652. Phim “Cuồng phong" chiếu đến ngày thứ 3 đạt nhiệt độ 9.324. Trong khi “Khanh Khanh nhật thường” do chính Bạch Kính Đình đóng cùng Điền Hi Vi cũng chỉ nhỉnh hơn một chút - 9.378 điểm ở ngày thứ 3.

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ - Ảnh 1

Đáng chú ý, “Trường phong độ" không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng nhưng lại ghi nhận thành tích đáng nể. Bạch Kính Đình và Tống Dật cũng trở thành nam/nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên sở hữu 2 bộ phim phá mốc nhiệt 10.000 trên iQIYI. Bộ phim trước đó đạt 10.000 điểm nhiệt độ của Tống Dật là “Ở rể” (2021) và của Bạch Kính Đình chính là “Khanh Khanh nhật thường” (2022).

Khán giả nhận xét Bạch Kính Đình và Tống Dật dù không phải diễn viên lưu lượng nhưng có khả năng diễn xuất tốt, linh hoạt. So với tiểu thuyết gốc, màn hóa thân của cả hai diễn viên đều được đánh giá là hợp vai.

Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ - Ảnh 2

Đảm nhận vai nữ chính là diễn viên Tống Dật. Ở tác phẩm lần này, cô đã thể hiện khả năng diễn xuất cực kỳ linh động của bản thân để khắc họa một Liễu Ngọc Như với tính cách có cương có nhu, thông minh, hiểu chuyện và mang trong mình nhiều khao khát, ước mơ. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình của Tống Dật cũng được đánh giá là rất phù hợp với nhân vật. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã dành những lời khen cho mỹ nhân 33 tuổi. 

Cặp đôi nam - nữ của phim trước đó bị báo chí "khui" là cặp đôi ngoài đời thực sự. Theo Sina, Tống Dật thậm chí còn về ra mắt bố mẹ nhà trai. Mặc dù hai nghệ sĩ đều không lên tiếng về thông tin này nhưng hầu hết fans và khán giả đều tin tưởng và chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc. Yếu tố này cũng đồng thời giúp bộ phim được kỳ vọng.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

Tác phẩm cổ trang của cặp đôi đã chính thức ấn định ngày phát sóng.

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