Thành tích phim 'Trường phong độ' của Bạch Kính Đình 'vượt mặt' phim của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Hạc Đệ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, phim cổ trang “Trường phong độ" chỉ sau 41 giờ lên sóng đã có sức hút lớn. Cụ thể, bộ phim do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính lập kỷ lục là phim phá mốc nhiệt độ 10.000 nhanh nhất. Trước đó, một số phim hot như “Gió thổi bán hạ", “Thương lan quyết", “Cuồng phong" cũng chưa thể đạt thành tích này trong 3 ngày đầu.

“Gió thổi bán hạ" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt nhiệt độ 6.733 trong ngày đầu, ngày thứ 2 là 8.830, ngày thứ 3 lên mức 9.083. “Thương Lan Quyết” do Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ đóng chính lần lượt đạt mức nhiệt 3 ngày đầu là 6.291, 8.483 và 8.652. Phim “Cuồng phong" chiếu đến ngày thứ 3 đạt nhiệt độ 9.324. Trong khi “Khanh Khanh nhật thường” do chính Bạch Kính Đình đóng cùng Điền Hi Vi cũng chỉ nhỉnh hơn một chút - 9.378 điểm ở ngày thứ 3.