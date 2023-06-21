Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon

Sao quốc tế 21/06/2023 15:44

Kể từ sau tin tức hẹn hò nam tài tử xứ kim chi nổ ra, Xooos lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Hôm 20/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam tài tử Park Seo Joon và nữ YouTuber kiêm ca sĩ Xooos bị nghi ngờ đang hẹn hò. Đáp lại thông tin này, công ty quản lý của nam diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" nói: "Thật khó để khẳng định thông tin về đời tư của nam diễn viên".

Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 1
Nhan sắc bạn gái tin đồn của Park Seo Joon. 

Xooos bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2015 với bộ phim "The Producers". Đầu năm 2017, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát solo với đĩa đơn kỹ thuật số "Rainbow". Xooos sở hữu nét đẹp đúng chuẩn các ulzzang Hàn Quốc. Hoạt động trong ngành giải trí, bạn gái tin đồn của Park Seo Joon rất chăm cập nhật xu hướng mới từ makeup cho đến tóc tai. Cô ưa chuộng phong cách makeup nhẹ nhàng tông đất tôn lên vẻ đẹp thời thượng, sành điệu.

Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 2
 
Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 3
Xooos sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, nữ tính.

Xooos là YouTuber nổi tiếng với kênh YouTube hơn 1,5 triệu người đăng ký và được nhiều người biết tới khi cover lại các ca khúc.Ngũ quan nổi bật nhất trên gương mặt Xooos phải kể đến sống mũi. Nàng diễn viên sở hữu sống mũi cao càng ngắm góc nghiêng càng thấy đỉnh, đầu mũi lại nhỏ, kết hợp với cặp mắt to tròn cùng cặp môi mỏng tạo nên visual sắc sảo mà thu hút.

Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 4
Nữ Youtuber 29 tuổi sở hữu ngũ quan xinh xắn, ngoại hình nổi bật. 

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Xooos còn sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, sang xịn. Dễ thấy, thân hình cô nàng thuộc dạng thanh mảnh nên dễ dàng ''cân'' nhiều phong cách. Xooos thường diện những bộ cánh trẻ trung tựa nữ sinh, các item cơ bản không cầu kì mà mix cùng nhau vẫn có điểm nhấn

Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 5
Xooos (tên thật Hong Soo Yeon, SN 1994, Hàn Quốc) nổi tiếng nhờ đăng tải những video hát lại các ca khúc trên mạng xã hội.

 Xooos (tên thật Hong Soo Yeon, SN 1994, Hàn Quốc) nổi tiếng nhờ đăng tải những video hát lại các ca khúc trên mạng xã hội. Với giọng ca trong trẻo và ngoại hình ưa nhìn, cô được nhiều khán giả khen ngợi. Cuối năm 2022, Xooos ký hợp đồng với hãng thu âm WAVY của Colde, cho ra mắt single “Naked” phát hành vào tháng 1 năm nay và EP đầu tay "Made In Heart" trình làng vào ngày 30/5 mới đây.

Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 6
 
Soi nhan sắc bạn gái tin đồn của 'chủ tịch' Park Seo Joon - Ảnh 7
Xooos gây ấn tượng với nhiều bộ ảnh họa báo cuốn hút. Cô nàng được cho là có ngũ quan khá giống IU, phong cách thời trang lẫn trang điểm cũng có nhiều nét tương đồng.
Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Cả 2 được cho là đã bắt đầu mối quan hệ được một thời gian.

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