Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Người thân của Park Seo Joon đều theo dõi Xooos.

Đỉnh điểm nhiều người còn phát hiện em trai không phải người nổi tiếng của Park Seo Joon và Xooos theo dõi nhau trên Instagram, và những người thân quen của Park Seo Joon đều theo dõi Xooos.

Cô từng có mặc trong sự kiện của Jennie với nhãn hàng

Xuất hiện nhiều thắc mắc rằng bản thân Xooos là YouTuber khá nổi tiếng, nên việc có tài chính để mua đồ Chanel cũng là chuyện bình thường. Nhưng bỗng từ một thời điểm nào đó, cô nàng sử dụng cực kỳ nhiều túi Chanel và quay nội dung về Chanel. Cư dân mạng nghi ngờ việc bạn trai làm đại sứ Chanel là nguyên nhân.

Park Seo Joon hiện đang là diễn viên đình đám xứ Hàn, tài năng diễn xuất của anh được bảo chứng qua nhiều tác phẩm như Itaewon Class, What is wrong with Secretary Kim,... Mới đây, tên tuổi của nam diễn viên được quốc tế ghi nhận qua vai diễn siêu anh hùng trong The Marvels.