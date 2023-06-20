Phía Park Seo Joon phản hồi về tin đồn hẹn hò nữ Youtuber 29 tuổi

Cả 2 được cho là đã bắt đầu mối quan hệ được một thời gian.

Trưa ngày 20/6, truyền thông và mạng xã hội "xứ củ sâm" đồng loạt đưa tin về nghi vấn hẹn hò bí mật giữa nam diễn viên Park Seo Joon và nữ YouTuber xinh đẹp Xooos (Kim Su Yeon). Theo đó, tin tức được cho xuất phát từ một người làm trong ngành giải trí Hàn cho biết, Park Seo Joon đã gặp gỡ Xooos thông qua giới thiệu của bạn bè và dần nảy sinh tình cảm. Park Seo Joon là diễn viên tài năng quen mặt của màn ảnh Hàn. Ngay sau khi tin tức nổ ra, phía công ty quản lý của Park Seo Joon, Awesome Entertainment đã đưa ra phản hồi: "Rất khó để xác nhận đời tư của nam diễn viên”. Trước câu trả lời không thừa nhận cũng không phủ nhận của công ty, dân tình càng lúc càng bán tín bán nghi. Ngay sau đó, netizen cũng nhanh chóng tìm ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi.

Park Seo Joon và bạn gái tin đồn - YouTuber Xooos (Kim Su Yeon) chung khung hình. Vào dịp sinh nhật tuổi 34 của Park Seo Joon, người hâm mộ đã phát hiện ra Xooos check in tại nhà hàng - địa điểm yêu thích của nam diễn viên. Mới đầu năm 2023, có người bắt gặp "phó chủ tịch Kim" dạo chơi trên đường phố London, Anh. Cả hai còn mang giày đôi vào dịp Park Seo Joon dự sự kiện của Chanel với tư cách đại sứ thương hiệu. Bạn gái tin đồn của Park Seo Joon với nhan sắc xinh xắn tuổi 29. Xooos (tên thật: Kim Su Yeon), 29 tuổi và được biết đến với vai trò YouTuber, ca sĩ người Hàn Quốc. Cô từng tham gia chương trình MIXNINE vào năm 2017 và dừng chân ở tập 7. Sau đó, bạn gái tin đồn của Park Seo Joon được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Kênh YouTube cá nhân của Su Yeon hiện có 1,5 triệu người theo dõi.

Người thân của Park Seo Joon đều theo dõi Xooos. Đỉnh điểm nhiều người còn phát hiện em trai không phải người nổi tiếng của Park Seo Joon và Xooos theo dõi nhau trên Instagram, và những người thân quen của Park Seo Joon đều theo dõi Xooos. Cô từng có mặc trong sự kiện của Jennie với nhãn hàng Xuất hiện nhiều thắc mắc rằng bản thân Xooos là YouTuber khá nổi tiếng, nên việc có tài chính để mua đồ Chanel cũng là chuyện bình thường. Nhưng bỗng từ một thời điểm nào đó, cô nàng sử dụng cực kỳ nhiều túi Chanel và quay nội dung về Chanel. Cư dân mạng nghi ngờ việc bạn trai làm đại sứ Chanel là nguyên nhân. Park Seo Joon hiện đang là diễn viên đình đám xứ Hàn. Park Seo Joon hiện đang là diễn viên đình đám xứ Hàn, tài năng diễn xuất của anh được bảo chứng qua nhiều tác phẩm như Itaewon Class, What is wrong with Secretary Kim,... Mới đây, tên tuổi của nam diễn viên được quốc tế ghi nhận qua vai diễn siêu anh hùng trong The Marvels.

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