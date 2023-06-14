HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý

Sao quốc tế 14/06/2023 22:12

Nữ diễn viên Katy Louise Saunders mới hạ sinh con trai đầu lòng cho Song Joong Ki.

Vừa mới đây, truyền thông đưa tin bà xã ngoại quốc của Song Joong Ki - nữ diễn viên Katy Louise Saunders đã hạ sinh con trai đầu lòng ở Rome, Ý. Theo chia sẻ, bố mẹ của Katy và Song Joong Ki luôn bên cạnh Katy trong suốt quá trình sinh nở. Một tấm ảnh nam tài tử nắm tay con trai cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Được biết, hiện tại sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý - Ảnh 1
Nữ diễn viên Katy Louise Saunders đã hạ sinh con trai đầu lòng ở Rome, Ý

Cách đây không lâu, cánh phóng viên còn chụp được hình ảnh Song Joong Ki và Katy nắm tay nhau đi dạo phố. Cả hai ăn mặc khá đơn giản nhưng khi lên hình trông chẳng khác gì chụp cho tạp chí. Hơn thế, Song Joong Ki luôn cười tươi rói khi ở bên vợ. Có thể khẳng định anh đang tận hưởng những ngày càng thực sự hạnh phúc.

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý - Ảnh 2
Song Joong Ki và Katy tình tứ nắm tay nhau dạo phố 

Song Joong Ki và bà xã quen nhau sau một lần hợp tác chung trong công việc. Thời điểm quay bom tấn Vincenzo tại Ý, chính Katy là người dạy ngoại ngữ cho nam tài tử giúp anh hoàn thiện vai diễn. Được biết, Katy hơn chồng 1 tuổi, từng là diễn viên. Hiện tại, cô theo đuổi công việc giáo viên ngoại ngữ.

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý - Ảnh 3
Đầu tháng 1/2023, Song Joong Ki chính thức tuyên bố việc kết hôn với nữ diễn viên

Đầu tháng 1/2023, Song Joong Ki chính thức tuyên bố việc kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders và xác nhận vợ anh đang mang thai con đầu lòng. 

Nói về bà xã của mình, Song Joong Ki từng chia sẻ: 'Cô ấy là người tốt đến mức tôi có thể nói với bạn rất nhiều điều. Tuy nhiên, buổi phỏng vấn bị giới hạn về thời gian và không gian nên tôi không thể kể hết được. Nói một cách đơn giản, cô ấy là người mang lại niềm tin cho tôi về nhiều mặt. Tôi có những suy nghĩ và triết lý riêng, cô ấy một lần nữa thuyết phục tôi rằng những điều đó là đúng'. 

HOT: Song Joong Ki chính thức lên chức bố, vợ Tây hạ sinh con trai đầu lòng tại Ý - Ảnh 4
Song Joong Ki không ngại công khai thể hiện tình cảm với vợ ngoại quốc 

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