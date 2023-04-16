Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc

Sao quốc tế 16/04/2023 16:00

Mới đây nhất, cư dân mạng đang chia sẻ một loạt các hình ảnh mới nhất của 2 mỹ nam đình đám xứ Hàn khiến fan không thể tin vào mắt mình.

Vừa qua, nam diễn viên Hyun Bin đã có mặt trong buổi tiệc mừng thành công của bộ phim “Cáp Nhĩ Tân” tại Nhật Bản. Anh chính thức trở lại màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng với vai chính trong bộ phim này. Được biết, đợt quay đầu tiên của phim kịp kết thúc đúng giai đoạn vợ anh, ‘tình đầu quốc dân’ Son Ye Jin sinh con đầu lòng.

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 1
Hyun Bin xuất hiện tại sân bay qua Nhật Bản dự sự kiện vừa qua. Dù vẫn giữ được diện mạo chỉn chu, nam tài tử vẫn không khỏi lộ gương mặt kém thon, nếp nhăn hằn sâu. Ảnh: Dispatch

Xuất hiện tại buổi tiệc, anh mặc áo vest trắng cùng quần tối màu, rất thân thiện khi tiếp xúc với người hâm mộ.

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 2
Anh mặc áo vest trắng cùng quần tối màu. Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Một số ảnh chưa qua chỉnh sửa cho thấy Hyun Bin mặc chiếc áo khá nhàu. Không chỉ có vậy gương mặt của anh cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt. Dường như công việc và trách nhiệm làm cha ngốn của anh nhiều tâm sức. Tuy nhiên, nam tài tử vẫn được khán giả khen ngợi bởi phong thái phong thần khó mà che lấp cũng như sự trưởng thành vốn có. 

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 3

 

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 4
Nam tài tử vẫn được khán giả khen ngợi bởi phong thái phong thần khó mà che lấp cũng như sự trưởng thành vốn có. Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Trong khi đó hình ảnh gần đây của Song Joong Ki tại Mexico cũng được chia sẻ lên mạng xã hội nhưng đáng tiếc nam diễn viên lại không gây được ấn tượng tốt như đàn anh. Theo quan sát anh mặc áo sơ mi phối cùng quần tây. Trông Joong Ki gầy đi đáng kể. Nhiều người hâm mộ cho rằng để hóa thân cho nhân vật ở dự án phim mới, Song Joong Ki đã giảm cân cho phù hợp.

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 5
Song Joong Ki xuất hiện cùng vợ Katy ở đám cưới tại Mexico. Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Bên cạnh đó cũng có không ít fan hâm mộ chia sẻ rằng, nếu đúng như vậy thì không sao, chứ nhìn anh hốc hác, gương mặt gầy gò, nhan sắc tiều tụy khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Bất ngờ diện mạo sao nam Hyun Bin và Song Joong Ki qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Người khiến fan “ngã ngửa”, người gầy gò kém sắc - Ảnh 6
Song Joong Ki thông báo tái hôn cùng cựu nữ diễn viên người Anh hồi đầu năm nay. Ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Không quá bất ngờ khi lúc này Huyn Bin và Song Joong Ki được Netizen Hàn đặt cùng bàn cân so nhan sắc. Bởi vì mọi người đều biết trước đó Huyn Bin từng có khoảng thời gian hẹn hò 3 năm với nữ diễn viên Song Hye Kyo, vợ cũ của Song Joong Ki.

Hiện tại, cả Hyun Bin lẫn Song Joong Ki đều có được hạnh phúc gia đình riêng. Nam tài tử “Hạ cánh nơi anh” hạnh phúc bên vợ Son Ye Jin cùng đứa con trai đầu lòng còn Đại úy “Hậu duệ mặt trời” cũng vừa thông báo tái hôn cùng cựu nữ diễn viên người Anh hồi đầu năm nay.

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