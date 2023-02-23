Song Joong Ki lên tiếng phủ nhận bà xã từng kết hôn và sinh con: Đặt trọn niềm tin ở vợ

Anh cũng dành cho bà xã Katy Louise Saunders những lời khen ngợi: "Tôi trở thành người tốt hơn nhờ Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi".

Theo phóng viên tờ GQ, Song Joong Ki khi bước vào cuộc trò chuyện, anh tỏ ra điềm tĩnh, kiệm lời nhưng khi nhắc về cuộc sống hôn nhân mới, anh không giấu nổi sự hào hứng. Song Joong Ki chia sẻ về chuyện kết hôn và có con: "Tôi từng nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây rồi, lập gia đình và có con là mục tiêu lớn nhất trong đời nên tôi rất hào hứng, tâm trạng thoải mái xen lẫn hồi hộp, căng thẳng".

Song Joong Ki phủ nhận chuyện bà xã từng kết hôn và có con riêng. Ảnh: Internet

Từ khi cặp đôi công khai đến với nhau, vợ người Anh của Song Joong Ki gặp phải khá nhiều tin đồn không hay. Một số nguồn tin còn tiết lộ Katy từng đính hôn với cháu trai của nhà sáng lập hãng lốp xe Pirelli ở Milan, Italy năm 2013. Nhiều thông tin khác lại cho biết thực chất diễn viên sinh hai con một trai, một gái với hai người đàn ông khác nhau.

Tuy nhiên, những điều này đã được Song Joong Ki phủ nhận: "Ngoại trừ tên trường ĐH Katie từng theo học, không có thông tin nào lan truyền trên mạng xã hội là sự thật".

Ban đầu, nam tài tử họ Song cho rằng những tin đồn không hay như vậy cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và bà xã. Tuy nhiên, khi những tin đồn lan truyền "như nấm" trên mạng, Song Joong Ki rất tức giận. Khi đó, anh nhận được những lời động viên từ vợ: "Anh không cần tức giận với những người đó (những người tung tin đồn)".

Song Joong Ki trên bìa tạp chí. Ảnh: Internet

Nam diễn viên cũng chia sẻ về ngày công bố chuyện kết hôn: "Tôi đến phim trường làm việc như thường lệ, sau đó ăn tối cùng vợ muộn hơn thường lệ. Hôm đó quả thực rất bận".

Diễn viên cho biết xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái là mục tiêu lớn nhất cuộc đời anh. Tài tử hạnh phúc khi tìm được người đồng hành. Hai người có tiếng nói chung, đồng điệu về tâm hồn, Song Joong Ki đặt trọn niềm tin ở vợ.

Katy Louise Saunders. Ảnh: Internet

Song Joong Ki công bố kết hôn với Katy Louise Saunders hồi cuối tháng 1, vợ anh đang mang thai, dự sinh vào tháng 8. Theo Dispatch, tài tử quan tâm tới cảm xúc của Katy Louise Saunders. Khi ở Hàn Quốc, anh bố trí phiên dịch bên cạnh vợ, để cô tiện giao tiếp, thích nghi môi trường sống. Cha mẹ của Katy Louise Saunders cũng tới Seoul ở cùng con gái.

Hôm 16/2, Katy theo chồng sang Hungary vì tài tử có lịch trình đóng phim ở đây. Nam diễn viên kém vợ một tuổi, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Chàng trai tốt bụng, A Werewolf Boy, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt...

Katy Louise Saunders mang hai dòng máu Anh - Columbia. Cô gia nhập làng phim từ đầu thập niên 2000, xuất hiện trong The Lizzie McGuire Movie (2003), Los Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018)... Hiện cô là giáo viên ngoại ngữ.