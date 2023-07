Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn?

Katy Louise Saunders. Ảnh: Internet

Tài tử xứ kim chi bày tỏ anh và vợ sẽ cùng tiếp tục vững bước trong tương lai. Anh không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Đặc biệt, tôi sẽ đặt nhiều đam mê và trách nhiệm hơn nữa để trở thành một diễn viên tốt hơn, một con người tốt hơn như kỳ vọng của các bạn trong suốt sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp".

Diễn viên Cậu út nhà tài phiệt cho biết, cả hai đã đi đăng ký kết hôn như một cặp vợ chồng, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng của anh và bạn gái dành cho nhau trong suốt thời gian qua.

Katy Louise Saunders từng là diễn viên người Anh. Ảnh: Internet

Được biết, vợ của Song Joong Ki - Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Cô từng là diễn viên người Anh nhưng không còn hoạt động trong ngành giải trí. Công việc hiện tại của cô là giáo viên dạy tiếng Anh.

Katy Louise Saunders sở hữu khuôn mặt với những nét nhỏ nhắn xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm.

Trước đó, ngày 26/12, HighZium Studio - công ty quản lý của nam diễn viên Song Joong Ki - xác nhận thông tin hẹn hò của nam diễn viên và bạn gái mới. Ảnh: Internet

Cô từng tham gia đóng các bộ phim như The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013),… Katy Louise Saunders gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển. Cựu diễn viên sở hữu đường nét gương mặt thanh thoát, vóc dáng quyến rũ.

Katy Louise Saunders khá kín tiếng về đời tư. Ảnh: Internet

Tuy từng là diễn viên, Katy Louise Saunders lại khá kín tiếng về đời tư. Những hình ảnh của cô trên mạng xã hội cũng không nhiều.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cựu diễn viên người Anh thường chọn phong cách lịch sự, kín đáo nhưng vẫn nổi bật nét sang trọng, trang nhã.

Đời thường, Katy Louise Saunders có phong cách vô cùng giản dị. Cô không chọn những set đồ đắt tiền mà diện đồ thoái mái, tự nhiên.

Katy Louise Saunders bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2002 với bộ phim 'Hành trình mang tên tình yêu'. Đến năm 2004, cô đã bắt đầu tạo được dấu ấn với vai nữ chính trong phim 'Ba mét trên bầu trời'.

Năm 2018, cô gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút trong bộ phim 'Vua bọ cạp: Quyển sách linh hồn'. Sau năm 2018, Katy Louise Saunders ngừng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Katy Louise Saunders sở hữu nhan sắc ấn tượng cả trong phim lẫn ngoài đời. Ảnh: Internet

Sau thông tin cặp đôi đã kết hôn và đang chờ đón con đầu lòng, nhiều khán giả gửi lời chúc phúc cho cả hai. Họ cũng dành lời khen cho nhan sắc của vợ Song Joong Ki.

Theo Sport Joseon, cả hai đã hẹn hò được gần một năm. Bạn gái nam diễn viên là người Anh và không hoạt động giải trí. Bạn gái mới của Song Joong Ki xinh đẹp và thông minh và là người đi cùng anh trong chuyến nghỉ dưỡng Bali gần đây.