Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn?

Sao quốc tế 30/01/2023 15:34

Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố tái hôn với bạn gái người Anh, thông tin được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn trực tuyến.

Ngày 30/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố tái hôn với bạn gái người Anh. Nam diễn viên tiết lộ thêm, trong thời gian tới cả hai sẽ đón thành viên mới.

Trên trang cá nhân, Song Joong Ki chia sẻ: "Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thông tin quan trọng nhất cuộc đời mình với các bạn. Như tôi đã hứa với Katy Louise Saunders - người luôn ủng hộ và chia sẻ mọi chuyện với tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại".

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 1
 

 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 2
Nam diễn viên những lần xuất hiện cùng bạn gái. Ảnh: Internet

Theo ngôi sao phim Hậu duệ mặt trời, hôn thê của anh có trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Anh viết: “Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành một người tốt hơn. Cả hai chúng tôi đều muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đã rất cố gắng để giữ lời hứa với nhau và thật biết ơn, chúng tôi chuẩn bị chào đón một thiên thần. Hôm nay, chúng tôi đã đăng ký kết hôn như một cặp vợ chồng, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng sâu sắc nhất”.

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 3

 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 4
 Katy Louise Saunders. Ảnh: Internet

Tài tử xứ kim chi bày tỏ anh và vợ sẽ cùng tiếp tục vững bước trong tương lai. Anh không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Đặc biệt, tôi sẽ đặt nhiều đam mê và trách nhiệm hơn nữa để trở thành một diễn viên tốt hơn, một con người tốt hơn như kỳ vọng của các bạn trong suốt sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến khi chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp".

Diễn viên Cậu út nhà tài phiệt cho biết, cả hai đã đi đăng ký kết hôn như một cặp vợ chồng, dựa trên tình yêu và sự tin tưởng của anh và bạn gái dành cho nhau trong suốt thời gian qua.

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 5
 Katy Louise Saunders từng là diễn viên người Anh. Ảnh: Internet

Được biết, vợ của Song Joong Ki - Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có bố là người Anh và mẹ là người Colombia.  Cô từng là diễn viên người Anh nhưng không còn hoạt động trong ngành giải trí. Công việc hiện tại của cô là giáo viên dạy tiếng Anh.

Katy Louise Saunders sở hữu khuôn mặt với những nét nhỏ nhắn xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm. 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 6

Trước đó, ngày 26/12, HighZium Studio - công ty quản lý của nam diễn viên Song Joong Ki - xác nhận thông tin hẹn hò của nam diễn viên và bạn gái mới. Ảnh: Internet

Cô từng tham gia đóng các bộ phim như The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013),… Katy Louise Saunders gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển. Cựu diễn viên sở hữu đường nét gương mặt thanh thoát, vóc dáng quyến rũ.

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 7
 

 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 8
Katy Louise Saunders khá kín tiếng về đời tư. Ảnh: Internet

Tuy từng là diễn viên, Katy Louise Saunders lại khá kín tiếng về đời tư. Những hình ảnh của cô trên mạng xã hội cũng không nhiều.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, cựu diễn viên người Anh thường chọn phong cách lịch sự, kín đáo nhưng vẫn nổi bật nét sang trọng, trang nhã.

Đời thường, Katy Louise Saunders có phong cách vô cùng giản dị. Cô không chọn những set đồ đắt tiền mà diện đồ thoái mái, tự nhiên.

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 9
 

 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 10
 

Katy Louise Saunders bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2002 với bộ phim 'Hành trình mang tên tình yêu'. Đến năm 2004, cô đã bắt đầu tạo được dấu ấn với vai nữ chính trong phim 'Ba mét trên bầu trời'.

Năm 2018, cô gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút trong bộ phim 'Vua bọ cạp: Quyển sách linh hồn'. Sau năm 2018, Katy Louise Saunders ngừng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. 

Chân dung vợ sắp cưới của Song Joong Ki, ấn định ngày lên xe hoa sau khi đăng ký kết hôn? - Ảnh 11

Katy Louise Saunders sở hữu nhan sắc ấn tượng cả trong phim lẫn ngoài đời. Ảnh: Internet

Sau thông tin cặp đôi đã kết hôn và đang chờ đón con đầu lòng, nhiều khán giả gửi lời chúc phúc cho cả hai. Họ cũng dành lời khen cho nhan sắc của vợ Song Joong Ki.

Theo Sport Joseon, cả hai đã hẹn hò được gần một năm. Bạn gái nam diễn viên là người Anh và không hoạt động giải trí. Bạn gái mới của Song Joong Ki xinh đẹp và thông minh và là người đi cùng anh trong chuyến nghỉ dưỡng Bali gần đây.

Chấn động: Miss Universe mang thai với phóng viên điển trai đầy bất ngờ

Chấn động: Miss Universe mang thai với phóng viên điển trai đầy bất ngờ

Miss Universe 2020 - Andrea Meza mang thai nhận về nhiều sự quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Katy Louise Saunders Song Joong Ki Song Joong Ki kết hôn

TIN LIÊN QUAN

Chấn động: Miss Universe mang thai với phóng viên điển trai đầy bất ngờ

Chấn động: Miss Universe mang thai với phóng viên điển trai đầy bất ngờ

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

'Siêu vòng một' Liễu Nham lại bị bắt gặp hẹn hò cùng trai lạ

Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Thần Ẩn tung poster chính thức của các nhân vật, visual của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận cơn mưa lời khen của netizen

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Cậu ấm nhà Lý Gia Hân sống vương giả, tận hưởng mọi thú vui xa xỉ trên đời

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Hôn nhân 10 năm không con cái của tài tử Trịnh Y Kiện và kiều nữ TVB

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

Hoa đán TVB Chung Gia Hân khoe cận mặt con gái út đáng yêu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái