Chấn động: Miss Universe mang thai với phóng viên điển trai đầy bất ngờ

Sao quốc tế 29/12/2022 20:39

Miss Universe 2020 - Andrea Meza mang thai nhận về nhiều sự quan tâm.

Trên story, đăng hình Andrea và ảnh siêu âm, Ryan Antonio thông báo: "Vâng, chúng tôi rất hạnh phúc. Andrea, cô ấy đã mang thai".

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Cả hai đăng tải tin Hoa hậu Hoàn vũ 2020 mang thai. Ảnh: Internet

Về phía Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cô cũng hào hứng "re-up" story của bạn trai trên trang cá nhân. Thông tin Andrea có tin vui khiến nhiều người thích thú, gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

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Cả hai phủ nhận thông tin bằng 1 clip sau đó. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cho tới mới đây, Ryan Antonio bất ngờ tự phủ nhận bạn gái mang thai. Đăng clip nhảy nhót cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2020, anh bày tỏ: "Hôm nay là Ngày nói dối, và chúng tôi nói với mọi người rằng cô ấy có thai".

Được biết, hôm nay (28/12, giờ địa phương) là Ngày nói dối theo văn hóa của một số quốc gia khu vực Mỹ Latinh (giống như ngày Cá tháng Tư).

Đây là ngày mọi người được nói dối và trêu chọc bạn bè, gia đình... mà không bị bắt lỗi. Mặc dù hụt hẫng sau thông tin nhưng theo văn hóa mỗi quốc gia, nhiều người đồng cảm.

Andrea Meza và Ryan Antonio (người Mỹ) công khai hẹn hò ngay sau khi người đẹp đăng quang Miss Universe 2020. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò một thời gian trước khi Andrea lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ, song giữ kín mối quan hệ.

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Andrea Meza đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2020. Ảnh: Internet

 

Trước khi dự thi, Andrea Meza được nhiều chuyên trang nhan sắc xếp hạng hạt giống số một cho vương miện. Người đẹp được khen có hình thể ấn tượng với chiều cao 1,8 m, số đo ba vòng 89-66-89 cm. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World 2017. Meza hiện làm kỹ sư phần mềm, một lĩnh vực thường không đánh giá cao các nhân sự nữ. Cô cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội như tổ chức chống bạo hành Municipal Institute for Women hay gây quỹ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc.

Đại diện Brazil Julia Gama, sinh năm 1993, đoạt danh hiệu Á hậu 1. Cô cao 1,79 m, hiện làm diễn viên kiêm người mẫu. Người đẹp Peru, Ấn Độ và Cộng hòa Dominica lần lượt nhận danh hiệu Á hậu 2 đến 4. Các thí sinh còn lại trong top 10 gồm Thái Lan, Australia, Costa Rica, Jamaica và Puerto Rico.

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Từ khóa:   Andrea Meza Miss Universe 2020 Hoa hậu Hoàn Vũ 2020

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