Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2

Sao quốc tế 07/05/2023 19:28

Những hình ảnh mới nhất cũng cho thấy nam thần điển trai ngày nào nhan sắc 'trồi sụt' khi xuất hiện trên các nền tảng.

Mới đây, nam diễn viên bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chúc mừng chiến thắng của đội bóng Napoli. Đáng chú ý, diện mạo trong lần trở lại này của Song Joong Ki lại khiến dân tình tỏ rõ sự ngạc nhiên và thất vọng.

Không còn điển trai, bảnh bao như ngày nào, nam tài tử xuống sắc thấy rõ với gương mặt nhợt nhạt, kém thu hút. Được biết, trong tháng 8 tới đây, bà xã của Song Joong Ki dự kiến sẽ hạ sinh con đầu lòng. Hiện tại, cặp đôi đang thực hiện chuyến du lịch, nghĩ dưỡng tại Ý.

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 1
 

 

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 2
Song Joong Ki để lộ nhan sắc 'trồi sụt'. Ảnh: Internet

Song Joong Ki, 38 tuổi, thông báo kết hôn với bạn gái người Anh Katy Louise Saunder. Trưa 30/1, diễn viên đăng trên fancafe - nền tảng blog cá nhân nổi tiếng ở Hàn: "Tôi đã hứa xây dựng cuộc sống mới cùng với Katy Louise Saunders, người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi và cũng là người mà tôi dành thời gian quý báu để yêu thương. Chúng tôi mơ ước cùng tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Cả hai đã nỗ lực rất nhiều để giữ lời hứa với nhau".

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 3
Song Joong Ki thông báo kết hôn lần 2 gây chú ý. Ảnh: Internet

Hàng loạt các tờ báo lớn của Hàn như: Chosun, DongA, Newsen, Heraldpop, News1 lần lượt đưa tin theo thông báo của diễn viên. Cả hai đăng ký kết hôn vào cùng ngày ra thông báo tin vui. Katy Louise Saunders đang mang thai ở tháng thứ ba, dự kiến sinh con vào tháng 8.

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 4

 

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 5
Nhìn loạt ảnh mới, dân tình thương nhớ đến hình ảnh bảnh bao, điển trai ngày nào của Song Joong Ki. Ảnh: Internet

Bên cạnh chúc phúc, một số người bình luận về quá khứ người vợ mới Katy Louise Saunders và so sánh với vợ cũ Song Hye-kyo của anh. Họ mỉa mai về những lời hứa hẹn, thề nguyền trước đây của Song Joong-ki với vợ cũ rồi so sánh với những mỹ từ anh dành cho vợ thứ hai.

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 6
Nam tài tử cùng vợ mới cưới. Ảnh: Internet

Một số bình luận viết: "Ngôn tình không có thật, mọi người thức tỉnh đi nhé. Song Joong-ki cũng lời hứa gió bay thôi"; "Trước thì hứa trọn đời với Song Hye-kyo, giờ thì cũng trọn đời mà với cô khác, lời hứa chẳng giá trị"; "Rồi trọn đời giữ chưa?"; "Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều"…

Sau ly hôn Song Hye Kyo năm 2019, Song Joong Ki lần đầu công khai chuyện tình cảm. Trước đó, diễn viên bị đồn hẹn hò Kim Tae Ri và một luật sư giấu tên nhưng phủ nhận.

Lộ loạt ảnh 'nam thần' Song Joong Ki liên tục xuống sắc thấy rõ, gây thất vọng sau khi kết hôn lần 2 - Ảnh 7
Dù không mong muốn nhưng Song Joong Ki lâu lâu vẫn bị réo tên bên cạnh Song Hye Kyo. Ảnh: Internet

Dù im hơi lặng tiếng kể từ khi công bố kết hôn với người mới nhưng cái tên Song Joong Ki vẫn lâu lâu bị nhắc lại bên cạnh Song Hye Kyo. Trước đó, nam tài tử ngồi không cũng bị réo tên khi vợ cũ giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Baeksang 2023.

Tài tử sinh năm 1985, đóng phim từ năm 2008. Anh tạo tiếng vang qua loạt phim ăn khách như Chuyện tình Sungkyunkwan, Gã khờ, Người sói, Hậu duệ mặt trời... Hiện anh tham gia vai chính Do Joon trong phim Reborn Rich - đạt tỷ lệ rating cao.

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