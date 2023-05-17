Song Hye Kyo bất ngờ bị chỉ trích 'làm lố', dân tình đồng loạt quay xe tuyên bố không tin tưởng

Sao quốc tế 17/05/2023 12:03

Song Hye Kyo đang là cái tên gây ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng ngày hôm nay.

Những ngày gần đây, hai 'nàng thơ' của màn ảnh Hàn Song Hye Kyo và Han So Hee liên tiếp 'nhá hàng' về việc chuẩn bị cho dự án phim báo thù mới mang tên The price of confession (Cái giá của lời thú tội). Cả hai cô gái từng chiến thắng vang dội trong dòng phim báo thù 'úp mở' về việc phối hợp với nhau khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'. 

Song Hye Kyo bất ngờ bị chỉ trích 'làm lố', dân tình đồng loạt quay xe tuyên bố không tin tưởng - Ảnh 1
Han So Hee đăng hình ảnh chụp chung với Song Hye Kyo kèm hashtag cho bộ phim mới The price of confession.

Tuy nhiên, sáng ngày 17/5, truyền thông xứ Hàn đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Song Hye Kyo và Han So Hee quyết định không tham gia dự án The Price of Confession. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đa phần đều bày tỏ sự thất vọng vì tưởng rằng sau màn tung hint ngập trời thì cả hai sẽ tham gia bộ phim, tuy nhiên đến cuối cùng kết quả lại không như mong đợi.

Song Hye Kyo bất ngờ bị chỉ trích 'làm lố', dân tình đồng loạt quay xe tuyên bố không tin tưởng - Ảnh 2
Song Hye Kyo và Han So Hee có nhiều nét tương đồng khiến netizen mong chờ sự hợp tác của hai mỹ nữ trong cùng một dự án.

Bên cạnh những lời bình luận bày tỏ sự tiếc nuối thì cũng không ít những lời chỉ trích dành cho Song Hye Kyo lẫn Han So Hee khi cho rằng cả hai quá lố, nếu đã xác định không tham gia phim thì đừng nên tương tác với nhau quá nhiều để người khác đặt hy vọng đến vậy.

Nói về Song Hye Kyo, ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đang có trong mình sự nghiệp và cuộc sống mà nhiều người ao ước. Chưa tìm được “một nửa” sau cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki, người đẹp họ Song tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân, vui vẻ bên bạn bè và người thân. 

Song Hye Kyo bất ngờ bị chỉ trích 'làm lố', dân tình đồng loạt quay xe tuyên bố không tin tưởng - Ảnh 3
Song Hye Kyo thành công vang dội trong dự án phim mới nhất The Glory.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo cũng liên tục gặt hái thành công ở mảng truyền hình, khi tên tuổi phủ sóng toàn cầu với 2 mùa The Glory. Với việc lên ngôi Thị hậu Baeksang, Song Hye Kyo khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn về diễn xuất của bản thân.

Trong khi đó, Han So Hee vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cho màn tái xuất của mình. 

Trước đó ngày 16/4, "nàng thơ" Han So Hee đã khiến khán giả vui mừng khi chia sẻ một bức ảnh cô chụp cùng Song Hye Kyo, và đính kèm hashtag cho bộ phim The price of confession. Đáp lời, Song Hye Kyo cũng chia sẻ lại bài đăng của Han So Hee với một trái tim. Cả hai cũng nhấn theo dõi nhau trên mạng xã hội. 

Song Hye Kyo bất ngờ bị chỉ trích 'làm lố', dân tình đồng loạt quay xe tuyên bố không tin tưởng - Ảnh 4
Mỹ nữ Han So Hee liên tục có những tương tác 'úp mở' với đàn chị Song Hye Kyo.

Gần đây nhất, Han So Hee còn khiến dân tình phát sốt khi có màn tương tác cực khét với đàn chị. Trong một bài đăng của mỹ nhân họ Song, "nàng thơ" màn ảnh Hàn bất ngờ để lại bình luận: "Từ bây giờ chị là của tôi" làm nhiều netizen nghĩ rằng, cô đang có ý "đánh dấu chủ quyền" cũng như hứa hẹn một mối quan hệ thật đặc biệt của cả hai trong dự án mới.

Han So Hee từng được mệnh danh là “bản sao” của Song Hye Kyo, vì có gương mặt giống đàn chị nhiều phần. Cả hai chưa từng làm việc chung và hạn chế xuất hiện cùng nhau để tránh bị so sánh. Do đó, lần hợp tác chung này càng khiến các fan háo hức. 

Trước đó, Han So Hee từng nổi tiếng với vai diễn “tiểu tam” trong tác phẩm ăn khách Thế giới hôn nhân. Sau đó, nữ diễn viên cũng thử sức ở nhiều tác phẩm và khiến khán giả ấn tượng như: Nevertheless, My Name,... 

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Từ khóa:   Song Hye Kyo Han So Hee The price of confession

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