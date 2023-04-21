Đứng chung khung hình với Song Hye Kyo, đại mỹ nhân này của Cbiz vẫn 'chặt đẹp' dù hơn tận 20 tuổi?

Sao quốc tế 21/04/2023 18:54

Nhan sắc của Dương Tử Quỳnh chụp chung cùng Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn.

Gia nhập làng giải trí từ trước những năm 2000, Song Hye Kyo được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Hàn” nhờ vẻ đẹp chuẩn tường thành, diễn xuất tiềm năng. Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào nữ diên viên người Hàn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ và là tâm điểm trong mọi khung hình. 

Đứng chung khung hình với Song Hye Kyo, đại mỹ nhân này của Cbiz vẫn 'chặt đẹp' dù hơn tận 20 tuổi? - Ảnh 1
Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng “đào” lại khoảnh khắc Song Hye Kyo và “ảnh hậu Oscar” Dương Tử Quỳnh đứng chung khung hình. Điều khá bất ngờ là mỹ nhân người Hàn Quốc được nhận xét là ''thua xa'' Dương Tử Quỳnh dù kém tới hơn 20 tuổi. 

Khoảnh khắc “minh tinh đứng cạnh minh tinh” không hiếm trong giới giải trí, cứ mỗi lần như vậy, một loạt chủ đề bàn luận, so sánh sẽ xuất hiện trên các diễn đàn mạng. Năm 2009, Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh có dịp gặp gỡ tại một sự kiện lớn. 

Đứng chung khung hình với Song Hye Kyo, đại mỹ nhân này của Cbiz vẫn 'chặt đẹp' dù hơn tận 20 tuổi? - Ảnh 2Đứng chung khung hình với Song Hye Kyo, đại mỹ nhân này của Cbiz vẫn 'chặt đẹp' dù hơn tận 20 tuổi? - Ảnh 3

Trong ảnh, cả Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh đều gây ấn tượng với trạng thái tươi mới, nhan sắc chuẩn tường thành. Trong khi Song Hye Kyo diện váy ngắn màu trắng, kín cổ, chất liệu lấp lánh thì Dương Tử Quỳnh nổi bật với đầm dạ hội xanh lệch vai, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ. 

Bên dưới phần bình luận, vẫn có một số ý kiến cho rằng Song Hye Kyo dù rất xinh đẹp nhưng vẫn bị Dương Tử Quỳnh vượt qua. Dẫu vậy bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng mỹ nhân người Hàn mới là người đẹp hơn. 

Hiện tại chủ đề trên vẫn đang nhận về nhiều đợt phản hồi trái chiều từ phía người hâm mộ. 

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

La Vân Hi cho biết anh cũng là một fan cuồng của bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Quỳnh nhan sắc Dương Tử Quỳnh Song Hye Kyo sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

Fan tẩy chay Thám Tử Lừng Danh Conan, La Vân Hi có phát ngôn khiến nhiều người bất ngờ

An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù

An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây'

Fan phát sốt trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái hợp Triệu Lộ Tư, netizen dự đoán: 'Một bộ phim phá mọi kỷ lục đây'

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ

Liên tục bị fan chê bai chuyện nhan sắc xuống dốc do tụt cân, La Vân Hi có hành động bất ngờ

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

Cúc Tịnh Y sự nghiệp ngày càng đi xuống, anti fan hả hê: 'Cô ấy giờ còn kém xa cả Bạch Lộc'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê