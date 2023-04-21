Đứng chung khung hình với Song Hye Kyo, đại mỹ nhân này của Cbiz vẫn 'chặt đẹp' dù hơn tận 20 tuổi?

Nhan sắc của Dương Tử Quỳnh chụp chung cùng Song Hye Kyo khiến fan bấn loạn.

Gia nhập làng giải trí từ trước những năm 2000, Song Hye Kyo được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Hàn” nhờ vẻ đẹp chuẩn tường thành, diễn xuất tiềm năng. Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào nữ diên viên người Hàn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ và là tâm điểm trong mọi khung hình.

Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng “đào” lại khoảnh khắc Song Hye Kyo và “ảnh hậu Oscar” Dương Tử Quỳnh đứng chung khung hình. Điều khá bất ngờ là mỹ nhân người Hàn Quốc được nhận xét là ''thua xa'' Dương Tử Quỳnh dù kém tới hơn 20 tuổi.

Khoảnh khắc “minh tinh đứng cạnh minh tinh” không hiếm trong giới giải trí, cứ mỗi lần như vậy, một loạt chủ đề bàn luận, so sánh sẽ xuất hiện trên các diễn đàn mạng. Năm 2009, Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh có dịp gặp gỡ tại một sự kiện lớn.

Trong ảnh, cả Song Hye Kyo và Dương Tử Quỳnh đều gây ấn tượng với trạng thái tươi mới, nhan sắc chuẩn tường thành. Trong khi Song Hye Kyo diện váy ngắn màu trắng, kín cổ, chất liệu lấp lánh thì Dương Tử Quỳnh nổi bật với đầm dạ hội xanh lệch vai, khoe khéo xương quai xanh quyến rũ.

Bên dưới phần bình luận, vẫn có một số ý kiến cho rằng Song Hye Kyo dù rất xinh đẹp nhưng vẫn bị Dương Tử Quỳnh vượt qua. Dẫu vậy bên cạnh đó cũng có nhiều người cho rằng mỹ nhân người Hàn mới là người đẹp hơn.

Hiện tại chủ đề trên vẫn đang nhận về nhiều đợt phản hồi trái chiều từ phía người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-chung-khung-hinh-voi-song-hye-kyo-ai-my-nhan-nay-cua-cbiz-van-chat-ep-du-hon-tan-20-tuoi-575095.html