Baeksang 2023: Song Hye Kyo vỡ òa khi được vinh danh, "Yeon-jin à, mình nhận được giải rồi đây"

Song Hye Kyo xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình với vai diễn Moon Dong-eun trong bộ phim "The Glory" (Vinh quang trong thù hận).

Vào chiều ngày 28/4, lễ trao giải 'Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' đã được tổ chức tại Paradise City, Incheon, Hàn Quốc. Giải nam - nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình, thu hút nhiều sự quan tâm.

Theo đó, Song Hye Kyo xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình với vai diễn Moon Dong-eun trong bộ phim "The Glory" (Vinh quang trong thù hận). Vượt qua các vai diễn Woo Young Woo, Trung điện Kim Hye Soo, Dong Eun đã giành giải thưởng danh giá này - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC Song Hye-kyo bước lên sân khấu và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đồng đội diễn viên "The Glory". Điều đầu tiên nữ diễn viên nói khi đứng trước micro không gì khác chính là câu hát nổi tiếng trong "The Glory": “Yeon-jin à, chúng ta nhận được giải rồi đây". Lúc này, cả hội trường lễ trao giải tràn ngập tiếng cười, nữ diễn viên Lim Ji-yeon, người được gọi tên, đã cổ vũ bằng cách vỗ tay thật to và cười lớn.

Song Hye-kyo bước lên sân khấu và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đồng đội diễn viên "The Glory" - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC Song Hye Kyo vỡ òa cảm xúc phát biểu: “Giờ tôi đang thực sự rất phấn khích. Tôi thực sự muốn nhận giải thưởng này. Cảm ơn vì đã đến với tôi. Đứng ở đây, tôi nhớ đến những nhân viên mà tôi đã đi cùng, nếu không có họ, tôi không nghĩ rằng Moon Dong-eun sẽ tồn tại. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các diễn viên tuyệt vời đã làm việc cùng nhau. Tôi rất biết ơn đạo diễn vì đã bổ sung những phần còn thiếu sót của Moon Dong-eun. Tôi đã có hai tác phẩm với nhà văn Kim Eun-sook, và cả hai đều được yêu thích rất nhiều. Diễn viên Yeon-jin cũng rất hào hứng - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC Tôi nghĩ rằng lúc này mẹ tôi sẽ có tâm trạng tốt sau một thời gian dài lo nghĩ. Bà luôn lo lắng cho tôi rất nhiều, nhưng tôi hy vọng hôm nay mẹ tôi cảm thấy thoải mái hơn". Nhà văn Kim Eun-sook cũng tham dự lễ trao giải, ngồi ở bàn và mỉm cười nhìn Song Hye-kyo. Trước đó, cả hai đã tạo nên cơn sốt qua bộ phim Hậu duệ mặt trời của đài KBS vào năm 2016 - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC Cũng trong buổi lễ trao giải, bộ phim "The Glory" đã giành được ba giải thưởng tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình (Song Hye-Kyo), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình (Ji-Yeon Lim) và Giải phim truyền hình xuất sắc nhất ("The Glory").

Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng Công chúng háo hức mong chờ sự hội ngộ của Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo trên thảm đỏ lần này.

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