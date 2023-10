Baeksang 2023: Song Hye Kyo vỡ òa khi được vinh danh, "Yeon-jin à, mình nhận được giải rồi đây"

Theo đó, Song Hye Kyo xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục truyền hình với vai diễn Moon Dong-eun trong bộ phim "The Glory" (Vinh quang trong thù hận).

Vượt qua các vai diễn Woo Young Woo, Trung điện Kim Hye Soo, Dong Eun đã giành giải thưởng danh giá này - Ảnh:Chụp màn hình chương trình phát sóng 'Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 59' của đài JTBC

Song Hye-kyo bước lên sân khấu và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đồng đội diễn viên "The Glory". Điều đầu tiên nữ diễn viên nói khi đứng trước micro không gì khác chính là câu hát nổi tiếng trong "The Glory": “Yeon-jin à, chúng ta nhận được giải rồi đây". Lúc này, cả hội trường lễ trao giải tràn ngập tiếng cười, nữ diễn viên Lim Ji-yeon, người được gọi tên, đã cổ vũ bằng cách vỗ tay thật to và cười lớn.