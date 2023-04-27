Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng

Mới đây, truyền thông xứ Hàn đưa tin Hứa Quang Hán sẽ có màn xuất hiện đặc biệt tại Baeksang lần thứ 59 năm 2023. Đây là lần hiếm hoi một diễn viên Đài Loan tham gia tại một trong 3 lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc về diễn xuất. Được biết, Hứa Quang Hán giữ vai trò người trao giải tại sự kiện lần này nhưng chưa biết anh sẽ góp mặt ở hạng mục nào.

Thông tin trên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đáng chú ý, công chúng còn mong chờ sự hội ngộ của Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo trên thảm đỏ lần này. Được biết, Song Hye Kyo cũng được đề cử tại hạng mục Thị hậu Baeksang năm nay nhưng cô chưa xác nhận tham gia lịch trình này.

Trước đó, trong tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) diễn ra tại Ý, khoảnh khắc Song Hye Kyo sánh đôi với nam thần màn ảnh Hoa ngữ Hứa Quang Hán khiến mạng xã hội dậy sóng. Dù chênh lệch 9 tuổi nhưng khi đứng cùng đàn em, Song Hye Kyo vẫn được khen nhan sắc tỏa sáng không kém Hứa Quang Hán. Thậm chí không ít khán giả cho rằng, họ có thể thành đôi trên màn ảnh.

Sau thành công của các dự án Muốn Gặp Anh, Hôn Lễ Của Em, Hứa Quang Hán hiện trở thành sao nam được yêu thích hàng đầu ở Đài Loan. Tác phẩm mới nhất của Hứa Quang Hán là Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà hiện đang trở thành dự án điện ảnh bùng nổ ở phòng vé Đài Loan.

Được biết, Hứa Quang Hán thích lựa chọn tuyến nhân vật là những người trẻ, có hoàn cảnh gia đình phức tạp, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, tình yêu. Lối diễn linh hoạt trong những phân cảnh bi thương, lột tả sắc nét cảm xúc nhân vật từ hạnh phúc đến đau khổ giúp mỹ nam thu về một lượng người hâm mộ vững chắc không chỉ ở quê nhà mà còn ở các quốc gia Châu Á.