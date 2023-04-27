Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng

Sao quốc tế 27/04/2023 11:09

Công chúng háo hức mong chờ sự hội ngộ của Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo trên thảm đỏ lần này.

Mới đây, truyền thông xứ Hàn đưa tin Hứa Quang Hán sẽ có màn xuất hiện đặc biệt tại Baeksang lần thứ 59 năm 2023. Đây là lần hiếm hoi một diễn viên Đài Loan tham gia tại một trong 3 lễ trao giải lớn nhất Hàn Quốc về diễn xuất. Được biết, Hứa Quang Hán giữ vai trò người trao giải tại sự kiện lần này nhưng chưa biết anh sẽ góp mặt ở hạng mục nào.

Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 1

Thông tin trên nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Đáng chú ý, công chúng còn mong chờ sự hội ngộ của Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo trên thảm đỏ lần này. Được biết, Song Hye Kyo cũng được đề cử tại hạng mục Thị hậu Baeksang năm nay nhưng cô chưa xác nhận tham gia lịch trình này.

Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 2

Trước đó, trong tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) diễn ra tại Ý, khoảnh khắc Song Hye Kyo sánh đôi với nam thần màn ảnh Hoa ngữ Hứa Quang Hán khiến mạng xã hội dậy sóng. Dù chênh lệch 9 tuổi nhưng khi đứng cùng đàn em, Song Hye Kyo vẫn được khen nhan sắc tỏa sáng không kém Hứa Quang Hán. Thậm chí không ít khán giả cho rằng, họ có thể thành đôi trên màn ảnh.

Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 3

Sau thành công của các dự án Muốn Gặp Anh, Hôn Lễ Của Em, Hứa Quang Hán hiện trở thành sao nam được yêu thích hàng đầu ở Đài Loan. Tác phẩm mới nhất của Hứa Quang Hán là Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà hiện đang trở thành dự án điện ảnh bùng nổ ở phòng vé Đài Loan.

Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 4Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 5Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sắp hội ngộ tại thảm đỏ Baeksang, gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 6

Được biết, Hứa Quang Hán thích lựa chọn tuyến nhân vật là những người trẻ, có hoàn cảnh gia đình phức tạp, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, tình yêu. Lối diễn linh hoạt trong những phân cảnh bi thương, lột tả sắc nét cảm xúc nhân vật từ hạnh phúc đến đau khổ giúp mỹ nam thu về một lượng người hâm mộ vững chắc không chỉ ở quê nhà mà còn ở các quốc gia Châu Á.

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng'

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng'

Mới đây, mạng xã hội cho biết dự án Muốn Gặp Anh đã xác nhận sẽ công chiếu ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có cả Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Quang Hán Song Hye Kyo sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng'

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến xác nhận đổ bộ rạp Việt Nam, fan hâm mộ háo hức bật chế độ 'hóng'

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Bản điện ảnh Muốn Gặp Anh của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến chính thức mở điểm douban với con số ấn tượng, liệu có 'vượt mặt' được bản truyền hình trước đó?

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu

Phim điện ảnh về hôn nhân đồng tính của Hứa Quang Hán phát hành trailer chính thức và công bố lịch công chiếu

Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích

Sau thời gian mong chờ, Muốn Gặp Anh bản điện ảnh tung trailer chính thức và ấn định lịch chiếu khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê?

Phát hiện khoảnh khắc cùng chung kiểu tóc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, người được khen, kẻ lại bị chê?

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 44 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 45 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 53 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê