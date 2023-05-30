Lee Min Ho và Song Hye Kyo 'về chung một nhà' sau bao ngày mong mỏi của fan

Lee Min Ho và Song Hye Kyo đã có một "cuộc gặp gỡ định mệnh" khi trước đó cả hai là khách mời V.I.P trong show thời trang của thương hiệu thời trang cao cấp Ý ở New York. Cùng lựa chọn trang phục tối màu, Song Hye Kyo và Lee Min Ho nổi bật với ngoại hình xuất sắc, phong thái sang chảnh, thanh lịch.

Cả 2 ngồi cùng nhau trong một sự kiện.

Mỹ nhân “Hậu duệ Mặt trời” và đàn em trở thành “xu hướng” trên Twitter chỉ trong ít phút. Đa số ca ngợi sự đẹp đôi của hai diễn viên, đồng thời bày tỏ hy vọng họ sẽ hợp tác trong một dự án phim. Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin về cuộc gặp gỡ và nêu lên ý tưởng về một bộ phim lãng mạn mà “Vua và Nữ hoàng Hallyu” đóng chính.