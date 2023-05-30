Lee Min Ho và Song Hye Kyo 'về chung một nhà' sau bao ngày mong mỏi của fan

Lee Min Ho và Song Hye Kyo đang được con dân tích cực đẩy thuyền sau cuộc gặp gỡ định mệnh.
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Lee Min Ho và Song Hye Kyo đã có một "cuộc gặp gỡ định mệnh" khi trước đó cả hai là khách mời V.I.P trong show thời trang của thương hiệu thời trang cao cấp Ý ở New York. Cùng lựa chọn trang phục tối màu, Song Hye Kyo và Lee Min Ho nổi bật với ngoại hình xuất sắc, phong thái sang chảnh, thanh lịch.
Mỹ nhân “Hậu duệ Mặt trời” và đàn em trở thành “xu hướng” trên Twitter chỉ trong ít phút. Đa số ca ngợi sự đẹp đôi của hai diễn viên, đồng thời bày tỏ hy vọng họ sẽ hợp tác trong một dự án phim. Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin về cuộc gặp gỡ và nêu lên ý tưởng về một bộ phim lãng mạn mà “Vua và Nữ hoàng Hallyu” đóng chính.
Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau 2 bức ảnh có sự góp mặt của Lee Min Ho và Song Hye Kyo. Trong ảnh, Lee Min Ho và vợ cũ Song Joong Ki ăn mặc khá đẹp mắt, chỉn chu. Có vẻ như cặp đôi đang đi ăn tại một nhà hàng rất sang trọng. Đặc biệt, Song Hye Kyo còn đeo rất nhiều phụ kiện, có cả chiếc nhẫn lạ trên tay. Nhan sắc của cả hai gây sốt vì sự trẻ trung, xinh đẹp, đặt cạnh nhau trông rất xứng đôi vừa lứa.
Ngoài việc dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của cặp đôi, khán giả cũng thể hiện sự trông ngóng ngày họ có cơ hội hợp tác trong một tác phẩm phim ảnh. Được biết, trong quá khứ, cả hai từng “gây bão” truyền thông khi ngồi cạnh và tương tác với nhau trong một sự kiện tầm cỡ quốc tế.