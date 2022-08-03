Rộ thông tin Park Seo Joon sang Hollywood làm người tình của nam thần Hercules, khán giả phán ứng dữ dội

Mới đây trên một fanpage lan truyền thông tin nam diễn viên “Thư kí Kim sao thế” bỏ nàng thư kí ở nhà để sang Hollywood làm người đồng tính.

Park Seo Joon là một trong những nam diễn viên nổi bật của điện ảnh Hàn. Anh chàng có trong tay vô số bộ phim thành công, trong đó nổi tiếng khắp Châu Á như Thư Ký Kim Sao Thế, Cô Nàng Xinh Đẹp, Tầng Lớp Itaewon… Không lâu trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên đã chính thức xác nhận thông tin sẽ ra mắt tại Hollywood với bộ phim “The Marvels” nhưng vai diễn chính thức vẫn chưa được hé lộ.

Thông tin lan truyền về vai diễn của Park Seo Joon trong "The Marvel" Dân tình cứ đoán già đoán non không biết nam diễn viên điển trai sẽ đảm nhận vai diễn nào thì mới đây, trên mạng đã xuất hiện những thông tin hé lộ về vai diễn của Park Seo Joon trong “The Marvels” khiến công chúng bất ngờ. Theo đó, anh chàng sẽ đảm nhận vai Noh-Varr – một siêu anh hùng Châu Á và thường được công chúng biết đến với mật danh Marvel Boy. Chưa hết điều bất ngờ nhất là nhân vật này còn được biết đến là hiện thân của cộng đồng LGBT. Không chỉ có quan hệ tình cảm với Hawkeye (đồng đội trong Young Avenger) và Loki lúc nhỏ, Noh-Varr còn được biết đến là người tình của Á thần Hercules.

Vẻ điển trai của Park Seo Joon trong "Thư kí Kim sao thế?" Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng thông tin này đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn từ dân mạng. Một số ý kiến tỏ ra tiếc nuối khi anh chàng Park Seo Joon điển trai lại vào vai đồng tính, nhưng một số ý kiến cũng cho rằng với khả năng diễn xuất của mình tin chắc anh chàng sẽ hoàn thành vai diễn xuất sắc. Điều khiến fan lo sợ nhất là hình tượng một chủ tịch điển trai, cool ngầu sẽ sụp đổ sau vai diễn này. Mặc khác một số quốc gia như Ấn độ, trung Quốc ban hành lệnh cấm truyền bá văn hóa LGBT nên fan lo lắng anh chàng sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới. Fan lo lắng vai diễn này sẽ đánh mất hình tượng bấy lâu của anh chàng Một số lời bình luận của khán giả; - Phó chủ tịch bỏ thư ký Kim Park Min Young ở nhà để đi yêu trai đẹp khác hả? Nhưng tin tưởng Marvel sẽ tìm được vai phù hợp với Park Seo Joon. - Vai diễn này chắc chắn sẽ rất khó, hy vọng Park Seo Joon sẽ làm tốt. - Sợ là khi ra phim sẽ bị cấm ở nhiều nước lắm, trước có mấy bộ cũng chung số phận rồi mà. Tuy nhiên, hiện tại thông tin về việc Park Seo Joon đảm nhận vai Noh-Varr trong “The Marvels” vẫn chưa được phía nhà sản xuất lẫn bên phía nam diễn viên xác nhận, tất cả chỉ là thông tin chưa chắc chắn nên hy vọng anh chàng sẽ đảm nhận một vai diễn phù hợp hơn để chiều lòng fan.

Loạt sao Hàn bạo lực học đường: Soojin, Park Hyesoo đều bị "bêu tên", không ít người phải trả giá bằng cả sự nghiệp đang lẫy lừng Làn sóng tố cáo bạo lực học đường từ 2021 tới nay tại giới giải trí Hàn Quốc kéo theo nhiều cái tên đình đám như Soojin, Park Hyesoo,... dính phải các cáo buộc bắt nạt bạn học. Trong số đó, không ít người phải trả giá bằng cả sự nghiệp phía trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-thong-tin-park-seo-joon-sang-hollywood-lam-nguoi-tinh-cua-nam-than-hercules-khan-gia-phan-ung-du-doi-487921.html