Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân?

Sao quốc tế 09/05/2023 13:41

Thông tin Thượng Ẩn được Thái Lan remake đang xôn xao cõi mạng.

Bộ phim đam mỹ học đường Thượng Ẩn, một trong những bộ phim truyền hình đình đám Trung Quốc về chủ đề thanh xuân vườn trường từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vào năm 2016. Đây là cơn sốt khuấy đảo Châu Á giúp 2 tên tuổi Hứa Ngụy Châu và Bạch Lạc Nhân trở thành đề tài hot trong thời gian dài.

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân? - Ảnh 1
Thượng Ẩn gây rung chuyển Châu Á năm 2016 được nhiều quốc gia remake lại

Sức ảnh hưởng của bộ phim này lớn đến nỗi cơ quan chức năng Trung Quốc phải tìm cách kìm hãm hiệu ứng của phim, đồng thời yêu cầu 2 diễn viên chính không được xuất hiện cùng nhau. 

Mới đây,  truyền thông đưa tin Thái Lan sẽ remake lại dự án này, thông tin thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Dàn diễn viên trong Thượng Ẩn bản Thái chưa được công bố. Ở bản gốc, Hoàng Cảnh Du (Cố Hải) và Hứa Ngụy Châu (Bạch Lạc Nhân) từng để thương để nhớ trong lòng khán giả châu Á. Cặp đôi được khen ngợi vì diễn xuất ăn ý, bùng nổ phản ứng hóa học. 

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân? - Ảnh 2

Diễn xuất bùng nổ của bảng gốc đôi khi là trở ngại của các diễn viên ở các bản remake

Bên cạnh đó, ngoại hình của họ cũng được ví như hình mẫu thanh xuân vườn trường tiêu chuẩn. Chính vì thế, khán giả đặt nghi vấn rằng liệu dàn cast ở bản remake có vượt được “cái bóng lớn” từ bản phim gốc.

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân? - Ảnh 3
Một số người có niềm tin vào Thượng Ẩn bản Thái và khẳng định họ không cảm thấy lo lắng. Bởi ê-kíp Thái Lan vốn rất nổi tiếng khi làm phim về đề tài “đam mỹ” hoặc boylove

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ một nhà sản xuất phim tại Hàn Quốc đã mua lại nguyên tác "Thượng Ẩn" từ tác giả Sài Kê Đản để thực hiện phiên bản Hàn của bộ phim. Ngay lập tức, chủ đề này đã lọt vào top hot search của mạng xã hội Weibo.

Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ remake phim Thượng Ẩn, ai sẽ vào vai Cố Hải và Bạch Lạc Nhân? - Ảnh 4
Trước đó mạng xã hội Weibo cũng rần rần trước thông tin siêu phẩm Thượng Ẩn được remake bởi Hàn Quốc 

Phần lớn cư dân mạng rất tò mò danh tính của cặp đôi nam chính. Một số nguồn tin cho hay, vai Cố Hải sẽ được giao cho thành viên Park Seungjun của boygroup KNK. Vai Bạch Lạc Nhân sẽ do Lee Won Geun, một nam diễn viên trẻ đảm nhận. 

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Từ khóa:   Hoa ngữ Cbiz Thượng Ẩn Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu

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