Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn

Sao quốc tế 19/06/2023 10:32

Tác phẩm cổ trang của cặp đôi đã chính thức ấn định ngày phát sóng.

Phim cổ trang Trung Quốc - Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình và “mĩ nhân cổ trang” Tống Dật chính thức phát sóng vào ngày 18/6. Đây là tác phẩm đầu tiên của cặp sao sau khi bị Sina đưa tin đang hẹn hò.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 1
 
Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 2
Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật đã chính thức lên sóng.  

Trường Phong Độ là dự án cổ trang trọng điểm của iQiyi, được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của “tiểu thư khuê các” Liễu Ngọc Như và “lãng tử quay đầu” Cố Cửu Tư đồng thời là hành trình trưởng thành, tìm và khẳng định bản thân của cả hai.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 3 

Tạo hình của Bạch Kính Đình trong phim mới.

Dù cốt truyện Trường Phong Độ không mới, khi vẫn là “cưới trước yêu sau”, tuy nhiên, phim vẫn có những điểm cộng nhất định. Tác phẩm do Doãn Đào - người đứng sau thành công của loạt phim ăn khách như “Lưu li”, “Thiên cổ quyết trần”, “Tranh thiên hạ”... làm đạo diễn, kịch bản do Nhiêu Tuấn - biên kịch của các tác phẩm “Túy linh linh”, “Hoa thiên cốt, “Thượng cổ tình ca”... đảm nhận.

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 4
Bạch Kính Đình được khán giả đánh giá cao về mặc diễn xuất.  

Với Bạch Kính Đình, anh hiện là một trong những diễn viên nam được săn đón của Cbiz. Các tác phẩm nổi tiếng của nam diễn viên sinh năm 1993 có thể kể đến như “Năm tháng vội vã”, “Hạ chí chưa tới”, “Thiên thịnh trường ca”, “Thiếu nữ toàn phong”, “Khởi đầu”...

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 5 

Tống Dật được biết đến là “mĩ nhân cổ trang” thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trong khi đó, bạn gái Tống Dật hơn anh 4 tuổi, được biết đến là “mĩ nhân cổ trang” thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng nổi tiếng với vai Tô Đàn Nhi trong phim “Ở rể”, vai Liễu Nhiên/Thất Nương trong phim “Phong khởi Lạc Dương”...

Trường Phong Độ của Bạch Kính Đình và Tống Dật được khán giả kỳ vọng lớn - Ảnh 6
Cô có nhan sắc sắc sảo, sang trọng.

Trên màn ảnh, diễn xuất của Tống Dật được QQ đánh giá nhuần nhuyễn, đa dạng cảm xúc. Cô có nhan sắc sắc sảo, sang trọng. Ở dự án mới, trên mạng xã hội khán giả đang đặt nhiều niềm tin vào sự kết hợp của cô và bạn trai kém tuổi.

Theo đó, dù mới công bố lịch phát sóng nhưng hiện phim “Trường phong độ” đã vượt mốc 2,7 triệu lượt đặt xem trước, cho thấy sự quan tâm lớn từ công chúng.

Từ khóa:   Tống Dật Bạch Kính Đình Trường Phong Độ phim hoa ngữ sao Cbiz

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