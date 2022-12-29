Mới đây, Bạch Kính nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với loạt tạo hình vô cùng điển trai trong chương trình thực tế "Minh tinh đại trinh thám". So với hình tượng thư sinh trước đó, vẻ ngoài nam tính, cơ thể săn chắc của nam diễn viên bây giờ lại khiến anh đẹp trai gấp bội.

Bạch Kính Đình sinh năm 1993, là một trong những diễn viên nam được săn đón ở showbiz Trung Quốc. Anh gây ấn tượng với khán giả qua các phim như Năm tháng vội vã, Hạ chí chưa tới, Thiên thịnh trường ca, Thiếu nữ toàn phong. Trong tháng 1/2022, nam diễn viên có bộ phim Khởi đầu được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, và cũng là tác phẩm ăn khách nhất năm. Bộ phim nhận được điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban.

Bên cạnh đó, Bạch Kính Đình còn gây chú ý khi đang yêu nữ diễn viên Tống Dật. Hình ảnh hẹn hò của hai người được tay săn ảnh Lưu Đại Chùy chia sẻ. Cụ thể, Bạch Kính Đình đã đưa Tống Dật về ra mắt cha mẹ. Mối quan hệ của họ được phụ huynh ủng hộ. Sau bữa cơm gia đình, Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng nhau quay về căn hộ mới mua của nam diễn viên. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, hai người cũng ở bên nhau.