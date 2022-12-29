Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới

Sao quốc tế 29/12/2022 17:05

Mới đây, tạo hình của nam diễn viên Bạch Kính Đình trong chương trình thực tế "Minh tinh đại trinh thám" nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ.

Mới đây, Bạch Kính nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với loạt tạo hình vô cùng điển trai trong chương trình thực tế "Minh tinh đại trinh thám". So với hình tượng thư sinh trước đó, vẻ ngoài nam tính, cơ thể săn chắc của nam diễn viên bây giờ lại khiến anh đẹp trai gấp bội. 

Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 1Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 2Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 3Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 4Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 5

Bạch Kính Đình sinh năm 1993, là một trong những diễn viên nam được săn đón ở showbiz Trung Quốc. Anh gây ấn tượng với khán giả qua các phim như Năm tháng vội vã, Hạ chí chưa tới, Thiên thịnh trường ca, Thiếu nữ toàn phong. Trong tháng 1/2022, nam diễn viên có bộ phim Khởi đầu được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, và cũng là tác phẩm ăn khách nhất năm. Bộ phim nhận được điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban.

Bên cạnh đó, Bạch Kính Đình còn gây chú ý khi đang yêu nữ diễn viên Tống Dật. Hình ảnh hẹn hò của hai người được tay săn ảnh Lưu Đại Chùy chia sẻ. Cụ thể, Bạch Kính Đình đã đưa Tống Dật về ra mắt cha mẹ. Mối quan hệ của họ được phụ huynh ủng hộ. Sau bữa cơm gia đình, Bạch Kính Đình và Tống Dật cùng nhau quay về căn hộ mới mua của nam diễn viên. Trong ngày sinh nhật Tống Dật, hai người cũng ở bên nhau.

Dù đã có bạn gái, Bạch Kính Đình vẫn 'đánh cắp trái tim' của dân tình trong chương trình mới - Ảnh 6

Cặp đôi bén duyên từ lần hợp tác chung gần đây, cả hai cũng đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. QQ cho biết vì thể hiện tình cảm với Tống Dật, Bạch Kính Đình từng nhuộm tóc tím theo lễ phục mà nữ diễn viên mặc khi tham dự sự kiện.

Sau khi tin tức Bạch Kính Đình và Tống Dật hẹn hò được đăng tải, hàng loạt từ khóa liên quan đến hai diễn viên vào top tìm kiếm hot trên mạng xã hội Weibo. Khán giả ủng hộ và dành lời chúc phúc cho cặp sao. Bạch Kính Đình và Tống Dật đều là diễn viên tài năng, đời tư không ồn ào. Tống Dật hơn bạn trai 4 tuổi.

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Chuyện tình cảm "chị - em" của Bạch Kính Đình và Tống Dật nhận được ủng hộ từ gia đình hai bên.

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