Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần

Sao quốc tế 21/11/2022 23:00

Ngày 21/11, bộ phim đề tài cảnh sát, tội phạm "Nam Lai Bắc Vãng" đã chính thức khai máy với dàn cast chính Bạch Kính Đình và Kim Thần

 Vào ngày 21/11, dự án phim truyền hình mới lấy đề tài về cảnh sát và tội phạm với tựa đề Nam Lai Bắc Vãng chính thức khai máy, đồng thời công bố đội hình dàn cast. Cụ thể phim có sự tham gia của các diễn viên chính gồm Bạch Kính Đình, Kim Thần, Tả Tiểu Thanh, Định Dũng Đại, Lưu Quân...

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 1

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 2

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 3

Được biết, bộ phim thực hiện theo biên kịch gốc của biên kịch Cao Mãn Đường. Quá tình quay sẽ do đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long đảm nhận, người từng chỉ đạo các bộ phim tiêu biểu như Chân Hoàn Truyện, Hạnh Phúc Tới Vạn Gia,...

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 4

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 5

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 6

Bộ phim thuộc thể loại đại hình niên đại, lấy bối cảnh dưới thời đại lớn. Nam Lai Bắc Vãng là phim truyền hình về đề tài phòng chống tội phim nỗ lực xây dựng kỉ nguyên hình mẫu cảnh sát, bộ phim sẽ đưa người xem quay trở về cách đây 40 năm của vị cảnh sát lão làng (Đinh Dũng Đại đảm nhận) và chàng thiếu niên cảnh sát trẻ tuổi ưu tú đầy dũng khí (Bạch Kính Đình thủ vai). Từ mối quan hệ hiểu nhầm, đầy mâu thuẫn, không bằng lòng ở nhau, họ đã trở thành cặp sư phụ - học trò kề vai tác chiến, hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua những chuyến tàu xe lửa, chúng ta sẽ cảm nhận tình làng nghĩa xóm, chứng kiến ​​sự đổi mới và phát triển của quê hương vĩ đại, câu chuyện về sự kế thừa tinh thần của các thế hệ cán bộ, công an đường sắt xưa và nay.

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 7

Bạch Kính Đình bén duyên với sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014 khi xuất hiện trong bộ phim Năm Tháng Vội Vã. Nam diễn viên được khán giả yêu thích không bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi diễn xuất tốt, từng tham gia trong các tác phẩm như Thiếu Nữ Toàn Phong, Hạ Chí Chưa Tới, Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ, Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh… Gần đây nhất, anh cũng vừa gặt hái được thành công lớn với siêu phẩm Khai Đoan đóng cùng Triệu Kim Mạch và bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường đóng cùng Điền Hi Vi đang phát sóng.

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 8

Về Kim Thần, cô sinh năm 1990, là người mẫu, diễn viên và vũ công rất được mến mộ của Trung Quốc. Cô bắt đầu được biết đến thông qua bộ phim "Pháp Sư Vô Tâm", "Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử". Về sau, cô tham gia các tác phẩm như: "Manh Phi Giá Đáo", "Bí Mật Vĩ Đại", "Cô Nàng Lanh Lợi"... Gần đây nhất là Con Đường Rực Lửa đóng cùng Vương An Vũ. Gia đình cô có truyền thống vũ đạo, cha mẹ đều là giáo viên dạy vũ đạo, từ đó cô phát triển về vũ đạo từ sớm và giành được nhiều giải thưởng.

Bạch Kính Đình 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại làm cảnh sát trong phim mới 'Nam Lai Bắc Vãng' hợp tác cùng Kim Thần - Ảnh 9

Quy tụ dàn cast hùng hậu, Nam Lai Bắc Vãng dự kiến lên sóng vào năm sau trên CCTV và IQIYI.

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