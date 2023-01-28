Vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, Bạch Kính Đình xuất sắc giành danh hiệu nữ diễn viên thành công nhất 2022

Sao quốc tế 28/01/2023 19:35

Bạch Kính Đình xuất sắc trở thành nữ diễn viên thành công nhất trong năm 2022.

Trong năm vừa qua, Bạch Kính Đình ra mắt màn ảnh nhỏ dự án Khai Đoan (Khởi Đầu) và Khanh Khanh Nhật Thường. Cả hai bộ phim đều được đánh giá là "hắc mã" đáng gờm của năm 2022, thậm chí số view của nam diễn viên còn vượt qua hàng loạt cái tên khủng như của Dương Tử

Vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, Bạch Kính Đình xuất sắc giành danh hiệu nữ diễn viên thành công nhất 2022 - Ảnh 1
Bạch Kính Đình - Ảnh: Internet

Nếu như Khai Đoan của Bạch Kính Đình gây ấn tượng với người xem nhờ kịch bản mới mẻ, tình tiết khó đoán, hack não thì Khanh Khanh Nhật Thường lại khiến khán giả rơi vào một cảm giác nhẹ nhàng và vui nhộn. Cộng thêm khả năng diễn xuất cực đỉnh của anh khiến netizen càng tỏ ra thích thú. 

Ngoài Bạch Kính Đình, Ngu Thư Hân, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022 cũng có tới hai bộ phim lên sóng. Tuy nhiên, thành tích các dự án này đạt được không quá tốt. 

Vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký, Bạch Kính Đình xuất sắc giành danh hiệu nữ diễn viên thành công nhất 2022 - Ảnh 2
Bạch Kính Đình là nam diễn viên có được thành công nhất trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Nếu so về lưu lượng, chắc chắn Bạch Kính Đình không thể đọ được với Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Dương, nhưng anh vẫn rất được lòng công chúng, nhờ vào diễn xuất và sự chăm chỉ trong công tác làm việc để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất. 

Bên cạnh Khai Đoan, Khanh Khanh Nhật Thường, Bạch Kính Đình cũng từng ghi điểm với khán giả trong nhiều dự án hấp dẫn không kém khác như Hạ Chí Chưa Tới, Thiếu Nữ Toàn Phong, hay Thời Đại Mới Của Chúng Ta, nên duyên cùng Đàm Tùng Vận. 

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