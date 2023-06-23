Lý do phim 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân 'không như kỳ vọng'

Qua trailer có thể thấy, nhân vật Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh trong một cuộc chiến đã bị thương rơi xuống trần gian, được Hành Chỉ cứu giúp, từ đó, cô ở lại nhà của anh. Những chi tiết này khớp với tình huống đầu trong nguyên tác "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, khi nữ vương gia của Ma giới - Thẩm Ly bị dàn xếp một cuộc hôn nhân chính trị vào sinh nhật 1.000 tuổi của mình.

Sau thời gian im ắng, đoàn phim "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã chính thức tung trailer tiết lộ chuyện gặp gỡ của hai nhân vật chính là Thẩm Ly và Hành Chỉ.

Theo trailer, trong thời gian ở nhà của Hành Chỉ để trả ơn, Thẩm Ly làm hết mọi việc vặt từ quét sân, bài trí đồ dùng, dọn lá cây rơi, nấu ăn, lau bếp... trong khi Hành Chỉ không biết thân phận của Thẩm Ly nên lớn tiếng la mắng cô. Do đó, thông qua những phân cảnh đầu tiên, nhiều khán giả đánh giá phim đang bám sát nguyên tác. Điều này là một điểm cộng của đoàn phim vì tôn trọng tác giả truyện gốc. Tuy nhiên, phim cũng dính một điểm trừ đáng tiếc. Trên nhiều diễn đàn, khán giả đánh giá phim đang thiếu những góc quay có tính thẩm mỹ cao.

Ngoài ra, một số cảnh quay dùng filter quá lố, mờ mờ ảo ảo, khiến màu phim cũ và thiếu sinh động. Điều này gây ra những tranh cãi nhất định, bởi dự án này Triệu Lệ Dĩnh đặt rất nhiều tâm huyết. Nếu tác phẩm không thành công như mong đợi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nữ diễn viên.

Dữ Phượng Hành là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng "Bổn Vương Ở Đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Bích Thương vương của Ma giới, Thẩm Ly, và Hành Chỉ Thần quân - vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Thẩm Ly là Bích Thương vương, một người xinh đẹp, mạnh mẽ, và có khí phách hiên ngang. Tuy nhiên, nàng bị ép kết hôn với một người "không ra gì". Không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, Thẩm Ly quyết định "đào hôn". Trên đường đi, nàng gặp phải một tai nạn nghiêm trọng và bị thương. Từ "phượng hoàng Ma giới" đã biến thành "con gà trụi lông" không có gì ngoại trừ tàn tích, Thẩm Ly phải lưu lạc ở thế giới nhân gian. Trong lúc khó khăn, nàng gặp Hành Vân, một người đàn ông trân quý nàng và chăm sóc nàng. Tuy nhiên, vận mệnh đã định trước rằng Thẩm Ly phải trở về Ma giới. Hành Vân cũng mất đi ngay sau đó. Mặc dù họ đã tạm biệt nhau, nhưng tình duyên của họ chưa bao giờ dứt. Thẩm Ly trở về Ma giới nhưng không thể quên được tình cảm với Hành Vân. Trong khi đó, Hành Vân, người đã chết, kiếp này tái sinh dưới hình hài Hành Chỉ Thần quân, vị Thần quân cao cao tại thượng của thần giới, chính là người đã kết hôn với Thẩm Ly trước đây. Hai con người, hai thân phận, đều phải đối mặt với trách nhiệm và gánh nặng của mình, đồng thời cũng phải đấu tranh với tình cảm đan xen trong lòng.

Cuối cùng, tình yêu chân thành và sự quyết tâm chiến thắng, cả Thẩm Ly và Hành Chỉ quyết định cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, thử thách và nguy hiểm. Họ không sợ sinh tử và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Từ Ma giới đến thế giới nhân gian, từ cuộc sống hiện tại đến kiếp sau, họ sẽ không rời xa nhau và sẽ luôn bên nhau trọn đời.