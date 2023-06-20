Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành

Sao quốc tế 20/06/2023 14:02

Mới đây, trong ngày hội chiêu thương do nền tảng Tencent tổ chức, dự án Dữ Phượng Hành đã tung poster đôi đầy 'thần thái' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng như trailer của bộ phim.

Vừa qua, dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đóng chính vừa thả hint sắp lên sóng bằng loạt poster của nhân vật. Mới đây, trong ngày hội chiêu thương do nền tảng Tencent tổ chức, dự án Dữ Phượng Hành đã tung poster đôi của cặp đôi chính cũng như trailer của bộ phim.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành - Ảnh 1

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình chiến giáp đen vàng cực kỳ nổi bật với thần thái cực ngầu và dũng mãnh. Còn Lâm Canh Tân trong tạo hình hắc y, cùng tựa lưng vào Triệu Lệ Dĩnh với tinh thần cùng nhau ‘kề vai sát cánh’ chiến đấu.

Cũng thông qua đoạn phim giới thiệu ngắn, cả Dữ Phượng Hành lẫn Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đều nhận nhiều lời khen từ khán giả. Trong vai nữ tướng quân Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh có phân cảnh bay lên không trung và hiện ra chân thân phượng hoàng khiến khán giả không ngừng cảm thán vì vừa đẹp vừa ngầu.Thậm chí, ngay cả khi bị Hành Chỉ / Hành Vân (Lâm Canh Tân) 'bắt nạt', Thẩm Ly vẫn ‘nắm kèo trên’ một cách 'ngon lành'.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành - Ảnh 3

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thần thái 'cực ngầu' trong poster mới của Dữ Phượng Hành - Ảnh 4

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến khán giả luôn hết lòng ngóng đợi. Mới đây, đoàn phim bất ngờ bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng khiến netizen phấn khích.

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