Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng?

Sao quốc tế 19/06/2023 09:03

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến khán giả luôn hết lòng ngóng đợi. Mới đây, đoàn phim bất ngờ bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng khiến netizen phấn khích.

Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Bộ phim đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến khán giả luôn hết lòng ngóng đợi.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Dữ Phượng Hành bất ngờ tung poster các nhân vật. Đáng chú ý, tạo hình của  Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân được khen ngợi hết lời. Nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) xinh đẹp nhã nhặn nhưng thần thái đầy khí chất, mạnh mã. Còn nam chính Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) thì gợi vẻ buồn man mác, đầy khí chất thần tiên. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng tạo hình này của cặp đôi trong Dữ Phượng Hành như nối tiếp câu chuyện của Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng? - Ảnh 2Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một số netizen cho rằng đoàn phim đang ngầm phát tín hiệu phim sắp được lên sóng. Điều này đập tan nỗi lo phim có nguy cơ bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng? - Ảnh 4

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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