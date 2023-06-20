Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi

Sao quốc tế 20/06/2023 15:40

Triệu Lệ Dĩnh đang ở thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp.

Dưới sự thành công của "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia" không chỉ minh chứng cho nỗ lực hoàn thiện chính mình của cô trong suốt nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn mà nó còn cho thấy, cô là một người khôn ngoan, có kế hoạch, chiến lược rõ ràng trong sự nghiệp.

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trở thành 1 trong 5 cái tên lọt vào danh sách của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Điều này giúp mỹ nhân họ Triệu có các phim lọt vào danh sách đề cử Phim bộ xuất sắc nhất của Bạch Ngọc Lan. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh trở thành 1 trong 5 cái tên lọt vào danh sách của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hứa Bán Hạ trong "Gió thổi Bán Hạ".

Trong khi lễ trao giải còn chưa diễn ra thì trên mạng xã hội Douban bất ngờ lan truyền bài viết một blogger đã trải bài tarot và luận giải kết quả cho thấy tỷ lệ Triệu Lệ Dĩnh nhận giải Bạch Ngọc Lan là khá cao. 

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi - Ảnh 2
 Nữ diễn viên Sở Kiều Truyện đang phải đối đầu với quá nhiều đối thủ mạnh, trong đó đặc biệt phải kể đến là Ân Đào.

Ngay lập tức, bài đăng này thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Netizen cũng thực sự rất chờ mong tới ngày 23/6 để biết ai chính là chủ nhân của cúp Bạch Ngọc Lan danh giá năm nay. Bên cạnh những bình luận tin tưởng vào khả năng thắng giải của Triệu Lệ Dĩnh thì cũng có không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên Sở Kiều Truyện đang phải đối đầu với quá nhiều đối thủ mạnh, trong đó đặc biệt phải kể đến là Ân Đào, một đàn chị được công chúng đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn tác phẩm chất lượng. 

Chưa thắng Bạch Ngọc Lan nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi - Ảnh 3
Việc lọt vào top 5 đề cử cũng là thành tích không nhỏ của nữ diễn viên.

 

Cô còn phải trực tiếp đối đầu một số đối thủ khác của Triệu Lệ Dĩnh như: Tôn Lệ (Thành phố lý tưởng), Đàm Trác (Đối thủ), Ngô Việt (Huyện ủy đại viện) - đây là những ngôi sao có thực lực về diễn xuất và được giới chuyên môn công nhận về tài năng của họ. Tuy nhiên, việc lọt vào top 5 đề cử cũng là thành tích không nhỏ của nữ diễn viên. Vì vậy, nếu không đoạt giải, có lẽ fan hâm mộ cũng không thất vọng quá nhiều.

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Mới đây, trong ngày hội chiêu thương do nền tảng Tencent tổ chức, dự án Dữ Phượng Hành đã tung poster đôi đầy 'thần thái' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng như trailer của bộ phim.

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