Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 16/06/2023 13:55

Tác phẩm trọng tâm của năm có khả năng bị cấm chiếu khiến Triệu Lệ Dĩnh và đoàn đội không khỏi lao đao.

Hàng loạt tác phẩm cổ trang đã được lên sóng kể từ đầu năm 2023 đến nay. Mặc dù có thành tích khá triển vọng nhưng phần lớn các tác phẩm này đều gây tranh cãi về chất lượng cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Nhiều gương mặt trẻ nổi bật như Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc, La Vân Hi gây thất vọng và bị đánh giá là có năng lực hạn chế. Chính tình trạng này lại khiến cho khán giả mong đợi Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính hơn bao giờ hết. 

Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Thế nhưng, tin buồn dành cho đoàn làm phim và khán giả là bộ phim có khả năng đang bị xếp kho vô thời hạn. Được đóng máy vào cuối năm 2022 nhưng đến thời điểm hiện tại, phim của mỹ nhân họ Triệu chỉ được quảng bá bằng hình ảnh và các thước phim “nhỏ giọt”. 

Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 2
Dữ Phượng Hành không được tuyền truyền mạnh mẽ bởi chưa thể xác định thời điểm lên sóng.

Việc thờ ơ trong quảng bá hoàn toàn không tương xứng với chất lượng và đầu tư của một tác phẩm cấp S+ như Dữ Phượng Hành, chưa kể bộ phim còn có sự góp mặt của một đỉnh lưu như Triệu Lệ Dĩnh. 

Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 3
 
Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 4
 Dự án phim đánh dấu sự tái hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của Sở Kiều Truyện. 

Dữ Phượng Hành được xem là dự án cổ trang quy mô lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. Dự án phim đánh dấu sự tái hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của Sở Kiều Truyện. 

Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 5
Có nhiều thông tin dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Sau đó, lại có nhiều thông tin dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim. Chính vì thế, việc giữ vững tên tuổi của mình buộc Triệu Lệ Dĩnh phải có những kế hoạch mới, phòng trường hợp xấu nhất là bom tấn này bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Triệu Lệ Dĩnh phải tìm con đường khác khi phim cùng Lâm Canh Tân có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong "Thanh minh thượng hà đồ mật mã" cùng Lôi Giai Âm.

Theo truyền thông Hoa ngữ mới đây đưa tin khả năng cao Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong "Thanh minh thượng hà đồ mật mã" cùng Lôi Giai Âm. Đây là một trong những dự án phim cổ trang được đầu tư mạnh tay nhất năm 2023. Phim được dự kiến bấm máy vào ngày 20.7. Được biết, nhà sản xuất đã chi 3 tỉ NDT để dựng bối cảnh thời Bắc Tống, quá trình quay kéo dài 120 ngày và có 6 phần liên tiếp.

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