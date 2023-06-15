Đẳng cấp đỉnh lưu quốc dân của Triệu Lệ Dĩnh, phim mới được đầu tư với kinh phí siêu khủng

Triệu Lệ Dĩnh đã "rục rịch" quay lại đóng cổ trang sau thành công với 2 tác phẩm chính kịch. Nhiều nguồn tin cho rằng nàng tiểu hoa sẽ góp mặt trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã cùng Lôi Giai Âm. Theo thông tin, đây là một trong những dự án phim cổ trang được đầu tư mạnh tay nhất năm 2023. Phim được dự kiến bấm máy vào ngày 20/7. Được biết nhà sản xuất đã chi 3 tỷ NDT để dựng bối cảnh thời Bắc Tống, quá trình quay kéo dài 120 ngày và có 6 phần liên tiếp.

Tác phẩm cổ trang đầu tư khủng của Youku sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Tuy nhiên, các người hâm mô của nữ diễn viên không mấy hài lòng bởi cô phải đóng phiên 2 cho Lôi Giai Âm. Triệu Lệ Dĩnh vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất, đi lên từ các vai phụ, cố gắng gần 10 năm mới được đóng nữ chính. Ngoài ra, cô thuộc nhóm diễn viên thần tượng. Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo thuộc top 4 nữ nghệ sĩ của giới giải trí. Vài năm qua, cô nằm trong nhóm "tứ đại lưu lượng nữ" - gồm Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.