Đẳng cấp đỉnh lưu quốc dân của Triệu Lệ Dĩnh, phim mới được đầu tư với kinh phí siêu khủng

Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục có một bộ phim cổ trang với kinh phí đầu tư khủng.
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Triệu Lệ Dĩnh đã "rục rịch" quay lại đóng cổ trang sau thành công với 2 tác phẩm chính kịch. Nhiều nguồn tin cho rằng nàng tiểu hoa sẽ góp mặt trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ Mật Mã cùng Lôi Giai Âm. Theo thông tin, đây là một trong những dự án phim cổ trang được đầu tư mạnh tay nhất năm 2023. Phim được dự kiến bấm máy vào ngày 20/7. Được biết nhà sản xuất đã chi 3 tỷ NDT để dựng bối cảnh thời Bắc Tống, quá trình quay kéo dài 120 ngày và có 6 phần liên tiếp.
Tuy nhiên, các người hâm mô của nữ diễn viên không mấy hài lòng bởi cô phải đóng phiên 2 cho Lôi Giai Âm. Triệu Lệ Dĩnh vốn không được đào tạo bài bản về diễn xuất, đi lên từ các vai phụ, cố gắng gần 10 năm mới được đóng nữ chính. Ngoài ra, cô thuộc nhóm diễn viên thần tượng. Tại Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh có lượng người hâm mộ đông đảo thuộc top 4 nữ nghệ sĩ của giới giải trí. Vài năm qua, cô nằm trong nhóm "tứ đại lưu lượng nữ" - gồm Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.
Lôi Giai Âm sinh năm 1983, được đánh giá là diễn viên thực lực trong ngành phim ảnh Trung Quốc. Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Nửa đời trước của tôi, Võ lâm ngoại truyện, Hoàng kim đại kiếp án, Phía trên vách đá. Năm 2019 và 2020, anh vào top 100 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn.
Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, phá bỏ hình tượng ngọt ngào đáng yêu, xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Sự "lột xác" cả về ngoại hình và phong cách thời trang của người đẹp họ Triệu nhận được lời khen của nhiều khán giả.