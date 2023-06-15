"Dữ phượng hành" chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới

Sao quốc tế 15/06/2023 11:51

Trong lúc "Dữ phượng hành" chưa ấn định thời gian lên sóng chính thức, Triệu Lệ Dĩnh "tranh thủ" tham gia các dự án khác để "hâm nóng" tên tuổi.

Những năm gần đây, dòng phim cổ trang sôi nổi trở lại bởi luôn được khán giả săn đón. Theo đó, bộ phim "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đóng chính cũng được nhiều người hâm mộ trông ngóng. Bộ phim đóng máy cuối năm 2022 nhưng cho đến hiện tại, chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. 

 'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 1

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 2
Phim cổ trang "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh hiện vẫn chưa ấn định ngày lên sóng

Trong thời gian chờ bộ phim lên sóng, người hâm mộ nhận ra mỹ nhân họ Triệu tích cực tham gia hơn vào nhiều sự kiện, hoạt động trong giới giải trí. Gần đây, khi tham gia khách mời trong show "Manh Thám Tra Án", Triệu Lệ Dĩnh đã có màn chào sân ấn tượng gây bão dân mạng khi hóa thân thành Thỏ Ngọc Công chúa Công Tôn Ly. Màn cosplay đầy thú vị này của nữ diễn viên càng khiến dân tình trông ngóng bộ phim "Dữ phượng hành".  

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 3

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 4
Mỹ nhân họ Triệu hóa thân thành Thỏ Ngọc khi tham gia show "Manh Thám Tra Án"

Theo thống kê mới nhất từ trang Vlinkage vào tháng 5/2022, tổng lượt xem trực tuyến của các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt 200 tỷ, cao nhất trong lịch sử giới giải trí Hoa ngữ. Trong đó, tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên gồm "Lục Trinh Truyền kỳ", "Sam Sam đến rồi", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều truyện", "Minh Lan truyện" đều là những tác phẩm đặc sắc của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Riêng Sở Kiều Truyện, lượng xem của phim hiện đạt hơn 50 tỷ - con số giúp Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa các tên tuổi như Lưu Đào, Dương Mịch...  

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 5

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 6
Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nhận được nhiều lời khen ngợi 

 

'Dữ phượng hành' chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh rục rịch tìm hướng đi mới - Ảnh 7
Dù chưa được công chiếu nhưng "Dữ phượng hành" được kỳ vọng sẽ lập thành tích khủng

Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi thông tin chính thức ngày bộ phim lên sóng bởi họ đã chờ đợi khá lâu rồi. 

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