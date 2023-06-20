Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp

Sao quốc tế 20/06/2023 10:44

Dù không ít khán giả cổ vũ và ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh thắng giải Bạch Ngọc Lan, nhưng thực tế, các đối thủ của nữ diễn viên khá mạnh nên không nắm chắc được cơ hội chiến thắng.

Mặc dù xuất phát điểm không bằng Dương Mịch, Lưu Diệc Phi hay Angelababy… nhưng chỉ với 3 lần bứt phá này, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức bước lên hàng tiểu hoa hàng đầu Cbiz. 

Thành công của "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia" không chỉ minh chứng cho nỗ lực hoàn thiện chính mình của cô trong suốt nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn mà nó còn cho thấy, cô là một người khôn ngoan, có kế hoạch, chiến lược rõ ràng trong sự nghiệp.

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp - Ảnh 1
Trong nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được thực lực diễn xuất và nỗ lực không ngừng của bản thân 

Điều này giúp mỹ nhân họ Triệu có các phim lọt vào danh sách đề cử Phim bộ xuất sắc nhất của Bạch Ngọc Lan. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh trở thành 1 trong 5 cái tên lọt vào danh sách của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hứa Bán Hạ trong "Gió thổi Bán Hạ".

Phải nói rằng Bạch Ngọc Lan là một giải thưởng rất uy tín và là niềm mong ước của không ít ngôi sao Hoa ngữ. Chính vì thế, không khó để thấy Triệu Lệ Dĩnh khát khao giải thưởng này thế nào.

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp - Ảnh 2
 Bạch Ngọc Lan là một giải thưởng rất uy tín nên Triệu Lệ Dĩnh khát khao giải thưởng là điều đương nhiên 

Bởi trước đó, cô chưa từng đoạt giải Bạch Ngọc Lan. Vậy nên, đây là cơ hội để cô chạm tay vào một thành tích mới. Dù lễ trao giải chưa chính thức diễn ra nhưng nhiều fan hâm mộ, khán giả đã kỳ vọng và tin tưởng rằng, mỹ nhân họ Triệu sẽ thắng giải.

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại lo ngại cho Triệu Lệ Dĩnh vì năm nay có quá nhiều đối thủ mạnh. Trong đó, Ân Đào - một đàn chị của nữ diễn viên có thực lực diễn xuất rất tốt. Vậy nên, khả năng chiến thắng của Triệu Lệ Dĩnh rất khó khăn.

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh gặp phải nhiều đối thủ nặng ký trong danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan 

Ngoài ra, một số đối thủ khác của Triệu Lệ Dĩnh như: Tôn Lệ (Thành phố lý tưởng), Đàm Trác (Đối thủ), Ngô Việt (Huyện ủy đại viện) - đây là những ngôi sao có thực lực về diễn xuất và được giới chuyên môn công nhận về tài năng của họ.

Vậy nên, Triệu Lệ Dĩnh đối diện với thách thức rất lớn. Tuy nhiên, việc lọt vào top 5 đề cử cũng là thành tích không nhỏ của nữ diễn viên. Vì vậy, nếu không đoạt giải, có lẽ fan hâm mộ cũng không thất vọng quá nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh mang nặng áp lực trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh là một trong các nữ diễn viên có nhiều vai diễn nổi tiếng nhất

Trong dàn tiểu hoa xứ Trung, Triệu Lệ Dĩnh là một trong các nữ diễn viên có nhiều vai diễn nổi tiếng nhất. Cụ thể, Dương Mịch có 132 tỷ lượt xem, Dương Tử trên 120 tỷ lượt xem hay Địch Lệ Nhiệt Ba là 75 tỷ với các vai đóng chính. Lượt xem "khủng" cho thấy Triệu Lệ Dĩnh là gương mặt được khán giả ưa chuộng, mỗi khi cô nhận phim mới, nhiều người đều trông đợi vai diễn tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh.

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