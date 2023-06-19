Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm, Phùng Thiệu Phong úp mở tiết lộ lý do ly hôn khiến cộng đồng mạng bất bình

Gần đây, có thông tin cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn là do nữ diễn viên mắc chứng trầm cảm sau sinh khiến hôn nhân dần rạn nứt.

Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối. Dù từ yêu đến cưới có vẻ hơi vội vàng, nhưng có thể thấy thời điểm đó họ thực sự yêu nhau, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc. Lần hợp tác đầu tiên của hai người là trong " Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc ". Sau đó, cả hai bắt đầu hẹn hò công khai trên phim trường. Cuộc hôn nhân của Triệu Lễ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tan vỡ khiến nhiều người phải nuối tiếc Cả hai tiếp tục hợp tác trong "Minh Lan Truyện". Đạo diễn của bộ phim này cũng cho biết, cả hai đã từng đấu khẩu với nhau một lần và tình cảm thân thiết bộc lộ một cách tự nhiên, trạng thái của cặp đôi rất thoải mái.

Việc phát sóng "Minh Lan Truyện" đã khiến cho độ nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tăng lên rất nhiều. Sau đó cả hai tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong một số chương trình tạp kỹ, và cũng có nhắc tới Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng từ lời nói của nam diễn viên, có thể cảm nhận được anh đối với cuộc hôn nhân này vẫn có cảm giác không chắc chắn lắm. Anh thường hỏi Triệu Lệ Dĩnh: 'Trước khi cưới anh, em có thực sự thích anh không hay chỉ muốn lấy anh?', 'Tôi đã kết hôn rồi sao?'... Nam diễn viên có thái độ không chắc chắn đối với cuộc hôn nhân này Qua đó có thể thấy Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đủ chắc chắn về cuộc hôn nhân của mình nên đúng như dự đoán, cuộc hôn nhân của cặp đôi chỉ kéo dài được 3 năm thì chấm dứt hoàn toàn. Cậu con trai do hai bên cùng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trên mạng lại có nhiều ý kiến ​​khác nhau về nguyên nhân khiến cả hai ly hôn.

Một số người cho rằng cả hai chênh lệch quá lớn, sau khi kết hôn không có nhiều đề tài chung, cuộc sống sau hôn nhân nhàm chán, cho nên ly hôn là khó tránh khỏi. Cũng có người đoán già đoán non lý do ly hôn là do mẹ Phùng Thiệu Phong muốn Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ sự nghiệp về nhà chăm sóc gia đình, nhanh chóng sắp xếp lịch sinh con thứ hai nhưng Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng từ chối. Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh mắc chứng trầm cảm sau sinh nên thay đổi tính tình Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng do Triệu Lệ Dĩnh mắc chứng trầm cảm nên tính tình dễ cáu gắt, thất thường nên quan hệ giữa hai người rạn nứt. Thực tế Phùng Thiệu Phong cũng từng nói như vậy: 'Cô ấy chọn ly hôn, đó cũng là điều bình thường'. Nữ diễn viên sinh năm 1987 và Phùng Thiệu Phong gặp nhau trên phim trường The Monkey King 3 hồi năm 2017. Cả hai bị nghi “phim giả tình thật” khi paparazzi bắt gặp cặp sao lén lút hẹn hò, ở chung khách sạn... Đến ngày 16/10/2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công khai yêu nhau và tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Tháng 3/2019, cặp sao Hoa ngữ nổi tiếng chào đón quý tử đầu lòng. Thời điểm ly hôn có nhiều tin đồn không hay về đôi vợ chồng nổ ra khiến dư luận đặc biệt quan tâm Tuy nhiên sóng gió vẫn ập đến với cả hai khi tin đồn thất thiệt liên tục xuất hiện. Tháng 8/2019, nam diễn viên sinh năm 1978 bị cho là tòm tem bên ngoài trong lúc bà xã đang mang bầu. Không những thế còn có thông tin rằng Phùng Thiệu Phong không phải là cha ruột của người con trai mà Triệu Lệ Dĩnh sinh ra. Dù vậy, tài tử 43 tuổi vẫn thường xuyên khẳng định Triệu Lệ Dĩnh là một người vợ tốt mọi mặt khi trả lời phỏng vấn báo chí. Ở thời điểm đó từ khóa Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn vào top 1 tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin cặp sao chia tay.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng? Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng máy đã lâu nhưng vẫn chưa có lịch lên sóng khiến khán giả luôn hết lòng ngóng đợi. Mới đây, đoàn phim bất ngờ bật 'tín hiệu' phim sắp được lên sóng khiến netizen phấn khích.

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