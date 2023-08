Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm, Phùng Thiệu Phong úp mở tiết lộ lý do ly hôn khiến cộng đồng mạng bất bình

Qua đó có thể thấy Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đủ chắc chắn về cuộc hôn nhân của mình nên đúng như dự đoán, cuộc hôn nhân của cặp đôi chỉ kéo dài được 3 năm thì chấm dứt hoàn toàn. Cậu con trai do hai bên cùng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, trên mạng lại có nhiều ý kiến ​​khác nhau về nguyên nhân khiến cả hai ly hôn.

Một số người cho rằng cả hai chênh lệch quá lớn, sau khi kết hôn không có nhiều đề tài chung, cuộc sống sau hôn nhân nhàm chán, cho nên ly hôn là khó tránh khỏi. Cũng có người đoán già đoán non lý do ly hôn là do mẹ Phùng Thiệu Phong muốn Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ sự nghiệp về nhà chăm sóc gia đình, nhanh chóng sắp xếp lịch sinh con thứ hai nhưng Triệu Lệ Dĩnh thẳng thừng từ chối.

Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh mắc chứng trầm cảm sau sinh nên thay đổi tính tình

Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng do Triệu Lệ Dĩnh mắc chứng trầm cảm nên tính tình dễ cáu gắt, thất thường nên quan hệ giữa hai người rạn nứt. Thực tế Phùng Thiệu Phong cũng từng nói như vậy: 'Cô ấy chọn ly hôn, đó cũng là điều bình thường'.

Nữ diễn viên sinh năm 1987 và Phùng Thiệu Phong gặp nhau trên phim trường The Monkey King 3 hồi năm 2017. Cả hai bị nghi “phim giả tình thật” khi paparazzi bắt gặp cặp sao lén lút hẹn hò, ở chung khách sạn... Đến ngày 16/10/2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong công khai yêu nhau và tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Tháng 3/2019, cặp sao Hoa ngữ nổi tiếng chào đón quý tử đầu lòng.

Thời điểm ly hôn có nhiều tin đồn không hay về đôi vợ chồng nổ ra khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Tuy nhiên sóng gió vẫn ập đến với cả hai khi tin đồn thất thiệt liên tục xuất hiện. Tháng 8/2019, nam diễn viên sinh năm 1978 bị cho là tòm tem bên ngoài trong lúc bà xã đang mang bầu. Không những thế còn có thông tin rằng Phùng Thiệu Phong không phải là cha ruột của người con trai mà Triệu Lệ Dĩnh sinh ra. Dù vậy, tài tử 43 tuổi vẫn thường xuyên khẳng định Triệu Lệ Dĩnh là một người vợ tốt mọi mặt khi trả lời phỏng vấn báo chí. Ở thời điểm đó từ khóa Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong ly hôn vào top 1 tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước thông tin cặp sao chia tay.