Châu Tinh Trì ráo riết tuyển chọn diễn viên nữ với tiêu chi 4 tiêu chí quan trọng này

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao khi Châu Tinh Trì đã đăng bản thảo kịch bản dự án phim "Đội bóng Thiếu Lâm" trên trang cá nhân.

Vào ngày 23/6, HK01 đưa tin nhân dịp sinh nhật tuổi 61, Châu Tinh Trì hé lộ kế hoạch quay bản mới của một trong những tác phẩm từng làm nên tên tuổi cho ông là Đội bóng Thiếu Lâm. Cụ thể, Tinh Gia cho biết đang chuẩn bị quay Đội bóng Thiếu Lâm phiên bản nữ. Đạo diễn Hong Kong hiện trong giai đoạn chiêu mộ, sàng lọc diễn viên nữ tham gia dự án. Yêu cầu của Châu Tinh Trì là "không phân biệt quốc tịch, có tài năng diễn xuất, trẻ trung, xinh đẹp, hình thể chuẩn và sức khỏe tốt". Ông nhấn mạnh người ứng tuyển casting chỉ được nộp ảnh chân dung gốc, không qua photoshop. Những hồ sơ sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa nhằm ngụy tạo nhan sắc đều sẽ bị gạt bỏ. Dự án mới của Châu Tinh Trì nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng.

Theo Sina, ngoài Đội bóng nữ Thiếu Lâm, Châu Tinh Trì hiện còn 2 bộ phim đang chờ công chiếu là Mỹ nhân ngư 2, Tề Thiên Đại Thánh (The Monkey King). Trong đó Mỹ nhân ngư 2 là tác phẩm điện ảnh chiếu rạp được khán giả ngóng trông của Tinh Gia. Vì nhiều lý do đến nay đã là năm thứ 5 "đắp chiếu", phim vẫn chưa thể phát hành.

Đội bóng Thiếu Lâm là một trong những tác phẩm kinh điển màn ảnh của Châu Tinh Trì. Phim là sự kết hợp tinh túy giữa bóng đá và võ thuật, từng được phát sóng trên màn hình led ở sân vận động tại World Cup 2006 và Euro 2008. Bộ phim này còn nhận được 10 giải thưởng điện ảnh danh giá. Phim từng được chiếu trong thời gian nghỉ giữa hiệp tại World Cup 2006 và Euro 2008. Chuyện phim kể về Minh Phong (Ngô Mạnh Đạt) từng là cầu thủ vang danh làng bóng đá, sở hữu đôi chân vàng, nhưng sớm giải nghệ vì vướng bê bối cá độ và bị tật ở chân phải. Anh tình cờ gặp võ sư Thiếu Lâm tên Tinh (Châu Tinh Trì), sống bằng nghề lượm ve chai. Sau đó, cả hai thành lập đội bóng với kỹ thuật "bóng đá kết hợp võ Thiếu Lâm". Ra mắt năm 2001, Đội bóng Thiếu Lâm lập doanh thu phòng vé kỷ lục 42 triệu USD, giành được 10 giải thưởng điện ảnh danh giá. Trong đó, Châu Tinh Trì được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-tinh-tri-rao-riet-tuyen-chon-dien-vien-nu-voi-tieu-chi-4-tieu-chi-quan-trong-nay-595215.html