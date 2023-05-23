Được Vua hài Châu Tinh Trì ưu ái nâng đỡ, cuộc sống của 'chàng hề' chuyên trị vai phụ Lý Thượng Chính giờ ra sao?

Lý Thượng Chính sinh năm 1981, xuất thân trong gia đình trí thức, cha mẹ làm giáo viên. Anh là sinh viên xuất sắc của khoa Kiến trúc tại Đại học Hong Kong. Khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, Lý Thượng Chính bỏ học để vào đài truyền hình làm trợ lý sản xuất, sau đó chuyển sang dẫn chương trình. Quyết định của Lý Thượng Chính khiến cha mẹ thất vọng, không nhìn mặt anh một thời gian.

Mới đây, HK01 đưa tin Lý Thượng Chính trở lại màn ảnh với bộ phim hài Over My Dead Body. Trong phim, nam diễn viên vào vai nhân vật bảo vệ vui nhộn và nhận được sự yêu thích của khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, anh gây chú ý khi nhắc đến Châu Tinh Trì .

Theo Lý Thượng Chính, Tinh Gia đã nhờ người quen xin số điện thoại và hẹn gặp anh sau khi xem show giải trí. Ngày gặp mặt, đạo diễn Hong Kong thảo luận với Lý Thượng Chính về vai diễn trong Tuyệt đỉnh Kung Fu 2.

Sau một năm làm việc ở hậu trường , Lý Thượng Chính được giao phụ giúp MC kỳ cựu Lâm Hải Phong cho chương trình giải trí . Làm nền trong tiết mục, chỉ có vỏn vẹn vài câu thoại nhưng Lý Thượng Chính lại bất ngờ lọt vào mắt xanh của Châu Tinh Trì.

Sau đó, kế hoạch quay dự án này gặp trục trặc, phải dừng sản xuất. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì không cắt suất diễn của nam diễn viên mà chuyển anh sang bộ phim Siêu khuyển thần thông (còn gọi là Trường Giang số 7 hay CJ7). Lý Thượng Chính đóng vai chủ nhiệm Tào.

Sau dự án trên, Lý Thượng Chính bỏ nghề MC ở TVB, đầu quân cho công ty giải trí Tinh Huy của Châu Tinh Trì

Ngoài đóng vai phụ, nam nghệ sĩ còn trở thành trợ lý trường quay trong nhiều tác phẩm của Tinh Gia. Lý Thượng Chính chia sẻ Châu Tinh Trì là người khó tính, nghiêm khắc, thường xuyên nổi nóng khi làm việc. Nhân viên trường quay hay diễn viên làm trái ý đều bị ông trách mắng.

Theo QQ, Lý Thượng Chính từng là nghệ sĩ độc quyền thuộc công ty của Châu Tinh Trì, được Tinh Gia yêu thích. Thế nhưng sau khi đầu quân cho công ty Tinh Huy của vua hài Hong Kong, sự nghiệp của anh không tiến triển.

Châu Tinh Trì yêu cầu rất cao ở các tác phẩm của mình, 5-6 năm vua hài mới ra một phim khiến cuộc sống của Lý Thượng Chính gặp khó khăn. Anh phải từ bỏ giấc mơ điện ảnh, quay lại làm người dẫn chương trình.

Châu Tinh Trì yêu cầu rất cao ở các tác phẩm của mình, 5-6 năm vua hài mới ra một phim khiến cuộc sống của Lý Thượng Chính gặp khó khăn

Do ít tác phẩm, Lý Thượng Chính không phải là diễn viên quen mặt nhưng nhắc đến chủ nhiệm Tào trong Siêu khuyển thần thông (Trường Giang số 7), Sa Tăng trong Tây du hàng ma thiên, cảnh sát hài hước trong Mỹ nhân ngư khán giả sẽ nhớ đến anh. Lý Thượng Chính từng chia sẻ Châu Tinh Trì có một số nguyên tắc mà không ai có thể vượt qua: 'Nếu chạm vào điểm mấu chốt của ông, ông sẵn sàng trở mặt'.

Lý Thượng Chính cũng ngưỡng mộ Châu Tinh Trì ở tinh thần sáng tạo, luôn nhìn thấy những điểm thú vị ở mỗi người nghệ sĩ

Nhưng Lý Thượng Chính cũng ngưỡng mộ Châu Tinh Trì ở tinh thần sáng tạo, luôn nhìn thấy những điểm thú vị ở mỗi người nghệ sĩ. Ông thích sử dụng các nghệ sĩ trẻ, tạo cơ hội cho họ có bước tiến trong nghề nghiệp.

Về đời tư, Lý Thượng Chính chia sẻ gắn bó với bạn gái 18 năm qua. Họ không kết hôn hay có con. Được biết, bạn gái anh mắc bệnh ung thư và đây là ý nguyện của cô vì cô không muốn liên lụy đến Lý Thượng Chính.