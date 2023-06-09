Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu?

Sao quốc tế 09/06/2023 10:20

Hướng Hoa Cường tiết lộ về thù lao thực sự của Châu Tinh Trì khi được mời xuất hiện trong các dự án phim ảnh.

Hôm 2/6, HK01 đưa tin Hướng Hoa Cường lần đầu tiết lộ về cát-xê thời còn đóng phim của Châu Tinh Trì. Theo ông trùm showbiz Hong Kong, đạo diễn Vua hài kịch từng có mức thù lao gây "choáng váng" trong giới phim ảnh.

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 1
Tinh Gia là diễn viên giàu có nhất nhì showbiz nhưng lại có lối sống cực kỳ giản dị. 

Theo Hướng Hoa Cường, ông từng trả cho Châu Tinh Trì số tiền 15 triệu HKD để nam diễn viên nhận lời đóng chính trong tác phẩm Đại nội mật thám 008 vào năm 1996. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Tinh Gia có mức cát-xê cao gấp 250 lần so với lúc mới nổi (khoảng 60.000 HKD).

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 2
Mức thù lao của Châu Tinh Trì cao gấp 250 lần so với thời chưa nổi tiếng.

Trước đó, nhà sản xuất Hoàng Bách Minh cũng tiết lộ về mức thù lao của Châu Tinh Trì khi ông tham gia phim "Gia hữu hỷ sự 97". "Châu Tinh Trì đã yêu cầu mức lương 15 triệu HKD, cao hơn so với thù lao 8 triệu HKD của 5 năm trước, gần như gấp đôi chi phí".

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 3
Châu Tinh Trì từng có một sự nghiệp khó khăn, từng chỉ được diễn những vai phụ như xác chết hay binh lính.

Châu Tinh Trì từng có sự nghiệp khó khăn trước khi thành danh. Ông làm người dẫn chương trình thiếu nhi, diễn vai phụ như xác chết, binh lính hay người qua đường trong phim TVB suốt 5 năm với đồng lương ít ỏi.

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 4
Với lối diễn hài hước, Tinh Gia vẫn đan xen chút cảm xúc khiến người ta ấn tượng khó phai.

Đối với những "tín đồ" của điện ảnh châu Á, Châu Tinh Trì không phải là cái tên xa lạ. Anh là một trong những nam diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất hàng đầu trong làng giải trí Hong Kong để lại dấu ấn sâu sắc.

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 5
Châu Tinh Trì công phá châu Á, vượt qua hàng loạt tên tuổi như Chậu Nhuận Phát, Thành Long.

Từ năm 1990, Châu Tinh Trì vụt sáng thành ngôi sao điện ảnh châu Á với tác phẩm Thần Bài. Sau đó, anh đã thành công rực rỡ.  Năm đó, phim điện ảnh của Châu Tinh Trì công phá phòng vé, trở thành bộ phim ăn khách nhất. Từ một gương mặt kém tên tuổi, vật vã với những vai diễn quần chúng suốt nhiều năm trời, danh tiếng của Châu Tinh Trì một bước lên mây.

Con số 'hậu hĩnh' mà Châu Tinh Trì kiếm được ở 'thời kỳ vàng son' trong sự nghiệp là bao nhiêu? - Ảnh 6
Tài sản hiện tại của Châu Tinh Trì ước tính khoảng 300 triệu USD.

Tài sản của Châu Tinh Trì hiện ước tính hơn 300 triệu USD (7 nghìn tỷ đồng). Hiện tại,ông đang dành thời gian phát triển nền tảng blockchain. Châu Tinh Trì Không mua nhiều siêu xe, không dùng hàng hiệu đắt tiền và vẫn giữ thói quen đi ăn cùng mẹ. Nếu anh ra ngoài ăn, anh ấy sẽ gói đồ ăn thừa và mang về nhà. Sự tiết kiệm cực độ của anh đã khiến giới truyền thông đặt biệt danh là "Ông hoàng bủn xỉn"

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