Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp'

Sao quốc tế 30/05/2023 12:30

Mới đây, Lâm Duẫn gây chú ý và nhận sự quan tâm với loạt hình ảnh thực hiện thẩm mỹ nội khoa.

Vào ngày 29/5, QQ đưa tin, Lâm Duẫn đã sử dụng liệu pháp lăn kim để xóa nếp nhăn quanh mắt, rãnh mũi má và cổ. Nữ diễn viên còn cho biết phương pháp làm đẹp này khiến cô chịu nhiều đau đớn. Tuy nhiên, để cải thiện nhan sắc, cô vẫn chấp nhận thực hiện đều đặn.

Trên trang cá nhân, Lâm Duẫn chia sẻ bản thân "bị ám ảnh bởi cái đẹp và là người nghiện làm đẹp". Cô sợ xấu, sợ gương mặt xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, nữ diễn viên Mộng hoa lục chi không ít tiền cho việc giữ gìn nhan sắc trong vài năm qua. Dù vậy, Lâm Duẫn khẳng định cô không bao giờ chọn những phương pháp liều lĩnh, ảnh hướng đến tính mạng. Quan điểm của cô là đẹp khỏe, an toàn và không lạm dụng quá mức.

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp' - Ảnh 1Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp' - Ảnh 2

 

Thời gian qua, Lâm Duẫn thường xuyên chia sẻ trải nghiệm làm đẹp với công chúng. Năm ngoái, cô gây chú ý khi đăng tải quá trình bản thân thực hiện nâng cơ mặt bằng sóng RF. Trên show truyền hình Đưa 100 cô gái về nhà, Lâm Duẫn cho biết gặp không ít áp lực làm đẹp, giữ dáng. Nữ nghệ sĩ luôn muốn mình đẹp hơn mỗi ngày. Ngoài làn da, số đo hình thể đối với Lâm Duẫn cũng rất quan trọng. Để ép cân, sao nữ từ bỏ thói quen ăn vặt. Cô không cho phép cân nặng của bản thân vượt quá 50 kg.

Bên cạnh đó, vào đầu tháng 3, nữ diễn viên chính thức kết thúc hợp đồng làm việc với công ty giải trí của Châu Tinh Trì, tìm con đường phát triển mới.

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp' - Ảnh 3

Lâm Duẫn sinh năm 1996 tại Chiết Giang, cô trở nên nổi tiếng khi vượt qua khoảng 120.000 ứng viên để đóng vai chính trong bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Tác phẩm ra mắt vào dịp Tết 2016 và nhanh chóng trở thành cơn sốt phòng vé, thu về hơn 553 triệu USD và trở thành bộ phim Trung Quốc ăn khách nhất lúc bấy giờ. Thành công của Mỹ nhân ngư đưa Lâm Duẫn một bước thành sao. Cô được truyền thông nhắc đến với tư cách là nàng thơ mới của Châu Tinh Trì, tiếp bước các đàn chị nổi tiếng: Chu Ân, Trương Bá Chi, Huỳnh Thánh Y…

Từng là 'gà cưng' của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn bất ngờ thú nhận bị 'ám ảnh bởi cái đẹp và nghiện làm đẹp' - Ảnh 4

Người đẹp 9X hết mực được Tinh Gia o bế, góp mặt trong bộ phim khác của "vua hài Hồng Kông" là Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 đồng thời tham gia nhiều tác phẩm: Tước tích, Đấu phá thương khung, Nụ hôn đầu, Mộng hoa lục… Tuy nhiên, diễn xuất của nữ diễn viên trẻ vẫn còn nhiều tranh cãi, các vai diễn của cô chưa thực sự tạo được sự đột phá khiến danh tiếng của cô dần sa sút.

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