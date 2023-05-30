Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57

Sao quốc tế 30/05/2023 09:29

Với chế độ ăn uống và tập luyện hăng say, Lý Nhược Đồng sở hữu thân hình cực kỳ săn chắc với các múi cơ rõ ràng.

Nhắc đến "mỹ nhân không tuổi" của Cbiz không thể nào không nhắc đến Lý Nhược Đồng. Gây thương nhớ với tạo hình đầy khí chất trong "Thần điêu đại hiệp", Lý Nhược Đồng để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả và được ưu ái với biệt danh "Tiểu long nữ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". 

Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Lý Nhược Đồng khiến netizen "choáng nặng" với body đúng nghĩa "cơ bắp cuồn cuộn". Diện váy quây màu vàng nổi bật, Lý Nhược Đồng lộ bờ vai cùng bắp tay rắn rỏi, các múi cơ "sắc nét". Nhiều người cảm thấy bất ngờ với body của người đẹp bởi trước đó, ai cũng chỉ nghĩ nữ thần màn ảnh một thời sở hữu vóc dáng mảnh mai mà thôi.

Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57 - Ảnh 1Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57 - Ảnh 2

Để sở hữu gương mặt mộc tươi sáng và rạng rỡ, người đẹp Lý Nhược Đồng đã áp dụng một số phương pháp làm đẹp. Đặc biệt, Nữ diễn viên Hong Kong cũng được yêu quý khi không ngại chia sẻ bí kíp này đối với người hâm mộ.  Theo như chia sẻ, Lý Nhược Đồng luôn bắt đầu ngày mới với cốc nước ấm để thanh lọc cơ thể, sau đó cô luôn chải tóc bằng lược gỗ theo quy tắc: chải từ trước ra sau, từ trái sang phải. Việc áp dụng cách chải đầu như vậy sẽ khiến cho nếp tóc không bị lộn xộn mà trông còn gọn gàng hơn. 

Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57 - Ảnh 3Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57 - Ảnh 4Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' Lý Nhược Đồng khiến CĐM 'choáng nặng' với thân hình ở tuổi 57 - Ảnh 5

Bên cạnh đó, để sở hữu làn da không tì vết, Lý Nhược Đồng thường hạn chế trang điểm khi không cần thiết. Thay vào đó, nữ diễn viên Hồng Kông thường sử dụng kem dưỡng để cấp ẩm cho da mặt và cổ, sau đó cô dùng che khuyết điểm mắt và tô thêm chút son để cho khuôn mặt thêm phần tươi tắn.

 

Đến nay, dù đã bước sang tuổi 57, song Lý Nhược Đồng vẫn chăm chỉ luyện tập thể thao. Đây cũng là cách mà mỹ nhân Hoa ngữ dùng trong suốt mấy chục năm qua để níu giữ "tuổi xuân" của mình.

Lý Nhược Đồng gần đây còn chăm chỉ chia sẻ chế độ ăn uống phù hợp để giúp đỡ mọi người trong việc lựa chọn thực phẩm. Những thực phẩm mà "người đẹp không tuổi" lựa chọn để giới thiệu chủ yếu là rau củ quả có hàm lượng đường thấp. Đặc biệt, mỗi bữa cô chỉ ăn vừa bụng chứ không để bị quá no.

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