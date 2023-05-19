Ngô Diệu Hán được biết đến là diễn viên hài lừng danh của Hồng Kông (Trung Quốc). Ông tham gia hơn 100 phim trong sự nghiệp kéo dài 40 năm. Ông từng hợp tác với Thành Long, Hồng Kim Bảo qua các phim: "Quán ăn lưu động", "Kỳ tích", "Ngôi sao may mắn", "Phú quý liệt xa", "Ma bài"…

Là cây hài nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng Ngô Diệu Hán được sinh trưởng trong gia đình giàu có, từng theo học chuyên ngành Nha Khoa. Ông sớm có điều kiện học tập hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa nhờ có bố là một trong những người sáng lập Xe buýt Cửu Long và Nhà tang lễ Cửu Long. Thế nhưng Ngô Diệu Hán không hề an phận, lén lút từ bỏ ngành Nha khoa để học Diễn xuất tại Học viện Hí kịch Anh Quốc. Sau khi tốt nghiệp, ông đầu quân cho đài BBC.

Với sự chăm chỉ, tài năng của mình, Ngô Diệu Hán hai lần được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại giải Kim Tượng và từng là một trong các diễn viên được trả thù lao cao nhất Hồng Kông (Trung Quốc).

Ngô Diệu Hán diễn xuất ăn ý bên Hồng Kim Bảo

Sự nghiệp thăng hoa đã giúp cuộc sống của Ngô Diệu Hán trở nên giàu có. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, báo chí Hồng Kông (Trung Quốc) tiết lộ tài tử họ Ngô chỉ cần đóng một bộ phim là đủ tiền mua nhà to. Ông sớm tậu được 11 căn biệt thự, là người đầu tiên sắm được Rolls Royce có giá hàng triệu USD. Không chỉ có thù lao cao ngất ngưởng, Ngô Diệu Hán còn rất "mát tay" trong kinh doanh. Ông thắng lớn khi đầu tư vào bất động sản, cho thuê kiếm lời. Vào những năm 1990, Ngô Diệu Hán nắm trong tay 3,5 tỷ HKD (hơn 10 nghìn tỷ đồng), được mệnh danh là "đại gia ngầm" trong Cbiz vì ông rất ít khoe mẽ độ giàu có. Dù vậy, vẫn có nhiều thông tin cho rằng sự giàu có của Ngô Diệu Hán là phóng đại. Vì ở thời điểm cuối đời, nam tài tử sống trong một ngôi nhà làng quê, rất bất tiện khi tới bệnh viện chữa trị bạo bệnh.

Ngô Diệu Hán được mệnh danh là "đại gia ngầm" trong Cbiz vì ông rất ít khoe mẽ độ giàu có

Ngô Diệu Hán trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 21 tuổi, ông đã kết hôn với bạn gái nhưng sớm ly hôn chỉ sau 6 tháng. Sau đó, tài tử họ Ngô tiếp tục nên duyên với một phụ nữ người Anh tên Susan và có bốn người con: ba gái, một trai. Ông cũng đưa bà về Hồng Kông (Trung Quốc) cùng sinh sống khi quyết định phát triển sự nghiệp tại quê nhà.

Vợ và các con của Ngô Diệu Hán

Con trai Ngô Diệu Hán là Ngô Gia Long vô cùng điển trai. Sở hữu chiều cao lý tưởng, thân hình cơ bắp, Ngô Gia Long sớm gia nhập làng giải trí với tư cách là người mẫu và diễn viên. Anh cũng tuyên bố tự mình lập nghiệp, không phụ thuộc vào tên tuổi của bố. Tuy nhiên giờ đây, khi đã 45 tuổi nhưng Ngô Gia Long vẫn chỉ là diễn viên phụ ít người biết đến. Đến tuổi lập gia đình, Ngô Gia Long khiến bố phải đau đầu vì không ai dám lấy. Các cô gái chê anh nghèo khó, không nuôi nổi gia đình vì sự nghiệp làng nhàng, cát xê nhận về rất ít ỏi.

Ngô Diệu Hán tận mắt nhìn thấy con gái và con rể bị bắt giam

Con trai không nổi tiếng, con gái của Ngô Diệu Hán còn vướng vào vòng lao lý với tội danh buôn ma túy. Cụ thể cảnh sát xứ Cảng thơm đã phát hiện một vườn cần sa có trị giá lên đến 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) thuộc quyền sở hữu của Ngô Thụy Oanh, Ngô Tố Nhân - hai người con của Ngô Diệu Hán. Theo báo chí Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin, Ngô Diệu Hán đã tận mắt chứng kiến hai con gái và con rể bị bắt giam giữa chốn đông người nhưng bất lực, ngồi co ro một góc không thể làm gì. Ông chỉ có thể gọi luật sư giúp các con và giải tán hiện trường, tránh để phóng viên đưa tin thất thiệt. Được biết hai người con của ông có thể bị kết án tù chung thân vì vi phạm luật chống tội phạm ma túy.

Nam diễn viên Ngô Diệu Hán qua đời vì bạo bệnh

Mới đây, vào ngày 10/4, truyền thông đưa tin nam diễn viên Ngô Diệu Hán qua đời. Theo đó, ngày 9/4, người nhà của ông đã được bệnh viện thông báo gặp mặt lần cuối và ký giấy chứng tử.

Cuối đời, ông mắc nhiều bệnh do tuổi tác, hai quả thận chỉ còn hoạt động ở mức 10%, phải lọc máu điều trị. Ông không ghép thận được do cao tuổi, mức độ rủi ro cao. Đến phút cuối cùng, ông được các bác sĩ duy trì sự sống bằng thiết bị hỗ trợ để gặp mặt gia đình. Vì bệnh tật, Ngô Diệu Hán ngừng làm việc từ 2019.