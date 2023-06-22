Sau khi lên tiếng thừa nhận, Viêm Á Luân tiếp tục bị điều tra vụ bê bối cưỡng ép bạn trai 17 tuổi

Cơ quan chức năng nhận định bê bối tình dục của nam ca sĩ sinh năm 1985 nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Vì vậy, văn phòng công tố đã chỉ đạo cảnh sát thu thập bằng chứng và triệu tập người có liên quan để thẩm vấn.

Vào gày 21/6, ETtoday đưa tin, Văn phòng công tố quận Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc (Đài Loan) thông báo mở cuộc điều tra cáo buộc quan hệ tình dục, cưỡng ép người vị thành niên quay clip nhạy cảm và làm rò rỉ hình ảnh khiêu dâm của Viêm Á Luân .

Bên cạnh đó, Luật pháp Đài Loan quy định cơ quan chức năng có quyền đơn phương mở cuộc điều tra đối với vụ việc bị nghi vấn vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà không cần người bị hại nộp đơn tố cáo hay khởi kiện.

Theo đại diện Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, với 3 cáo buộc hiện tại, Viêm Á Luân có thể đối mặt mức phạt không dưới 7 năm tù giam và một triệu TWD (32.000 USD). Hành vi của anh bị xếp vào tội bóc lột tình dục trẻ em và người vị thành niên.

Trước đó, vào ngày 20/6, Viêm Á Luân bị bạn trai cũ Khâu Diệu Lạc tố cáo ép buộc quan hệ tình dục, quay lén clip nóng đồng giới vào năm 17 tuổi. Sau đó, video bị phát tán trên Internet làm cuộc sống của Khâu Diệu Lạc đảo lộn. Vì không chịu được đàm tiếu của người xung quanh, Diệu Lạc bỏ học giữa chừng.

Khâu Diệu Lạc cho biết Viêm Á Luân có đời sống tình ái hỗn loạn, quan hệ với nhiều người. Khi chia tay, nam ca sĩ đe dọa Khâu Diệu Lạc không được tiết lộ bê bối nếu không sẽ thuê xã hội đen xử lý.

Tại buổi họp báo vào chiều nay, Viêm Á Luân thừa nhận từng quan hệ với bạn trai vị thành niên, để lộ video nhạy cảm của hai người. Tuy nhiên, anh phủ nhận ép buộc Khâu Diệu Lạc. Viêm Á Luân 2 lần cúi người 90 độ xin lỗi, cầu xin bạn trai cũ tha thứ nhưng không được chấp nhận.

Trước nghi vấn không nhận được lợi ích kinh tế từ Viêm Á Luân nên quay sang hủy hoại bạn trai cũ, Khâu Diệu Lạc bác bỏ. Khâu Diệu Lạc cho biết giữ liên lạc với Viêm Á Luân để giải quyết mâu thuẫn tình ái. Khâu Diệu Lạc từng cố tha thứ cho Viêm Á Luân nhưng bản thân không thể chữa lành tổn thương của mình. Anh cho biết lấy hết dũng khí mới dám nói ra câu chuyện bản thân bị lạm dụng tình dục. "Sức ép đối với tôi là khủng khiếp", Khâu Diệu Lạc chia sẻ.